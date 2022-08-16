台论文抄袭争议：国安局长陈明通将不在台大国发所兼课

台湾大学公布，国安局长陈明通将不会在台大国家发展研究所兼职教课。陈明通是被论文抄袭争议困扰的前新竹市长林智坚的大学论文指导教授。

据台湾联合新闻网报道，台大澄清，陈明通并非传言早前指的辞去教职，而是不再应聘于国发所兼课。消息人士透露，国发所早前先询问陈明通是否会继续教课，但陈明通婉拒。

中时新闻网则报道，国发所在每学期排课前，会询问教师们是不是会继续教，陈明通回复下来“先不兼课了”，并以台海局势严峻为由，表明因担任国安局长，公务繁忙，无法兼顾。

报道称，“不应聘”意味着主动权在于陈明通；若是“不续聘”，则才是由校方发动。陈明通仍保留教职，之后可再当兼任教师。

消息人士透露，陈明通在国发所有教授身份，从未退休，只是先借调到国安局。

苹果新闻网15日上国发所官网能看到陈明通的资料，但一天后查不到任何资讯。

联合早报网星期二下午1时50分到台大国发所网站的“师资阵容”栏目搜查，并没有找到关于陈明通的资料。

台大本月较早前公布，林智坚抄袭论文，建议撤销他的硕士学位，并说陈明通也被检举，后续将另案进行相关调查。林智坚之后于8月12日宣布退出桃园市长竞选。

台北市议员王鸿薇8月2日向教育部检举陈明通违反学伦。台湾教育部已将案件交由台大处理，台大也正在处理这起案件。