海南致函江苏接收滞留旅客 江苏称受限航班是临时增加正处理

海南新一波疫情再掀中国省份之间的交锋，海南省政府致函江苏省政府，指当地部分城市不愿接收滞留旅客，江苏方面证实文件属实，但称并非江苏不接收，被限制航班是临时增加的班次，目前正在处理。

一份“关于紧急协调放行航班的函”8月15日在网络流传。海南省人民政府在网传文件中称，因江苏省部分城市不愿接收滞留旅客，导致航班无法起飞，大量滞留旅客聚集在海口机场，“恳请贵省紧急协调有关城市放行航班并将协调结果反馈我省。”

凤凰网致电江苏省政府查证，值班人员确认文件属实，但称并非江苏不接收，被限制的航班为临时增加的班次，人员组织上存在问题，所以未能起飞，“我们正在处理了”。

中国大陆星期一（8月15日）新增530例本土冠病确诊病例，及1838名本土无症状感染者，新增本土感染者多数集中在海南、西藏、新疆，其中海南省新增426例确诊病例及785名无症状者。

海南多个城市在本轮疫情发生后实施静态管理，以近乎封岛的方式防堵病毒，使得大量旅客受困当地，其中旅游胜地三亚一度有八万游客滞留，后续旅游消费纠纷等问题引起关注。

国务院应对疫情联防联控机制综合组8月13日下发通知，要求各省区市坚决落实全国抗疫一盘棋部署，加强与海南省衔接和配合，接收符合返程标准的滞留旅客，不得层层加码，不得拒收或限额接收，确保滞留旅客顺利返程。

《人民日报》16日发表评论文章敦促各地加快落实核酸检测结果全国互认时，也提醒各地站在疫情防控“全国一盘棋”的高度，“破除地方保护主义”。