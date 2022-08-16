台外交部称去年至今已有33名美国会议员访台

台湾外交部介绍，去年至今已累计有33位美国参众议员访台，竭诚欢迎美国国会议员及各界友人未来继续访问台湾、支持台湾。

据《自由时报》报道，台湾外交部发言人欧江安周二（16日）在记者会上说，台美关系友好密切，美国国会议员访问台湾的惯例行之有年。以今年为例，到目前已累计19名美国国会议员（三位参议员、11位众议员）来台访问、2021年也有14位国会议员（三位参议员、11位众议员）抵台访问。

欧江安也批评中国大陆以美国国会议员访台为借口，再次发动危险的军事挑衅。她说，这实属荒诞野蛮，只会进一步破坏区域稳定、干扰印太地区的重要航线与商业活动，毫无正当性且不负责任。

欧江安强调，中国大陆单方面制造危机，再次印证北京就是破坏台海现状与国际秩序的一方。她还说，两岸互不隶属是长年客观事实，“中华人民共和国从未统治台湾，这是国际公认的真相”。台湾人民乐愿与全世界交朋友，一向欢迎国际朋友造访，他人无权置喙。

欧江安也重申，身为国际社会负责任的成员，台湾不会升高冲突、不会挑起争端，但是更坚定沉着应对中国大陆的军事胁迫，捍卫台湾主权，固守民主自由防线。

中国大陆以美国国会议员访台为由，15日再度宣布在台湾周边海空域进行军演。