香港人才外流加剧 基金公司转移部分职位

调查显示，香港人才外流的挑战加剧，超过三分之一的基金管理公司将部分、全部区域和全球职位由香港转至海外其他办事处。

据彭博社报道，香港投资基金公会7月份对36家公司进行调查，近70%的受访者说，在香港雇用和留任外籍人士“极其困难”或“困难”，其中近20%不得不提供辛劳津贴以吸引人才迁往香港。接受调查的公司中，约有13%在香港裁员，55%的公司在其他地方增加了工作岗位。

香港投资基金公会的行政总裁黄王慈明敦促政府，针对取消防疫限制提供明确的路线图。她补充说，香港计划在11月举办一个由政府支持的高级别金融论坛，这可能成为香港对外开放的机会。

她拒绝透露接受调查的受访公司。香港投资基金公会的成员包括资本集团（Capital Group）、富达基金（FIL Investment Management Ltd）和贝莱德等全球巨头。

在截至6月的一年中，香港的人口减少12万1500人，创下纪录，部分原因是严格的防疫政策。

香港前行政长官林郑月娥去年在香港实施了一些严格的社交距离措施。尽管她的大规模检测计划从未实现，但由于对学校停课的日益关注以及对隔离期间家人分离的疑虑，一些人选择出走。此后，香港取消了许多限制，但对入境旅客实行为期三天的酒店隔离，仍使香港与世界大部分地区隔绝。