理想业绩公布：卖一辆车亏2.3万人民币

理想汽车最新财报显示，今年上半年交付汽车约6万辆，经营亏损近14亿元（人民币，下同，2.84亿新元）。去年理想汽车的单车平均经营亏损已经超过1万元，如今增至2.3万元，显示卖得越多亏得越多的困局。

据第一财经报道，理想周一（15日）发布第二季度财报，2022年上半年，理想汽车总交付量达到60403辆，同比增长100.3%；收入总额为182.9亿元，同比增加112.4%。截至2022年6月30日，理想ONE自上市以来的累计交付量已达184491辆。经营亏损由截至2021年上半年的9.44亿元增加47.5%至截至2022年6月30日止六个月的13.9亿元。

理想的亏损增大，归咎于成本和费用的上升。上半年，销售成本为142.5亿元，较2021年上半年的70.4亿元增加102.3%。此增加主要由于上述汽车交付量增加。

除了单车平均亏损扩大以外，理想汽车第二季度交付数量仅有28687辆，而三季度的交付指引来看也不到3万辆，连续两个季度都不如第一季度的31716万辆，环比下滑的趋势难以改变。

深圳一位资深基金经理分析，理想L9纯电续航215公里，发动机从理想ONE的三缸变为四缸，原材料价格大涨都可能带来成本压力。未来随着纯电车型的推出，如果成本控制不好的话，亏损可能会继续增加。

8月16日上午理想汽车股价跌超过2%。