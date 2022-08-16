开车逆行被罚款扣分 女星马思纯道歉

中国女星、第53届金马奖影后马思纯被网友爆料开车逆行，北京交警随后通报称马某某因交通违法被罚款扣分，马思纯星期二（8月16日）发文道歉，称将深刻反思，谨记“不以恶小而为之”。

有网友15日爆料称，8月9日下午6点左右晚高峰时段，一辆白色奔驰打着右转向灯在位于北京酒仙桥路段某岔路口的左侧道路上逆向行驶，还疑似朝窗外扔垃圾。驾车者被指是演员马思纯。

北京交警星期二凌晨针对网传“马某某交通违法”的情况发布通报称，经调查，8月9日18时许，马某某驾车行经朝阳区酒仙桥驼房营南路时，存在逆向行驶等交通违法行为，交管部门已对其相关违法行为依法合并罚款300元（人民币，下同，约60新元），驾驶证记三分。

交警通报中的“马某某”正是马思纯。相关话题一度登上微博热搜榜，引发网友讨论。

马思纯随后通过微博发文道歉，称星期一已到交管部门沟通事件经过并接受处罚，她写道，“事属个人，影响却差。由此引发的各种讨论，深感自责。感谢所有爱护我的人，爱之深，责之切，我不给自己的错误找借口，是我的不对。”

她也称，生活中应当不存侥幸，思想上要谨记“不以恶小而为之”，并表示会“谨记今日自己的行为，进行深刻的反思，日后更加严格要求自己。”