中国17部门发文完善生育支持措施

中国国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门周二（16日）发布进一步完善积极生育的支持措施，包括优化生育休假制度、提升托育服务质量等措施。

据中国证券网报道，中国国家卫生健康委等发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。意见要求，深入实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，完善和落实财政、税收、保险、教育、住房、就业等积极生育支持措施，落实政府、用人单位、个人等多方责任。

意见指出，要求全面落实母婴安全制度，推进妇幼保健机构能力建设，各省、市、县级均应设置一所政府举办、标准化的妇幼保健机构。加强高质量产科建设，全面改善住院分娩条件等。

意见还要求加强生殖健康服务。扩大分娩镇痛试点，规范相关诊疗行为，提升分娩镇痛水平。指导推动医疗机构通过健康教育、心理辅导、中医药服务、药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，提高不孕不育防治水平。推进辅助生殖技术制度建设，健全质量控制网络，加强服务监测与信息化管理。

措施还包括增加普惠托育服务供给。2022年，中国所有地市要印发实施“一老一小”整体解决方案。公办托育机构收费标准由地方政府制定，加强对普惠托育机构收费的监管。

在优化生育休假制度方面，要求各地完善生育休假政策，帮助职工平衡工作和家庭关系，促进公平就业和职业发展。要结合实际完善假期用工成本合理分担机制，采取措施保障职工假期待遇。