台陆委会称中国大陆制裁非法无效 只为宣泄情绪

中国大陆宣布新一批“台独顽固分子”清单及相关制裁措施，台湾陆委会批大陆此举只为宣泄内部混乱情绪，并指台湾从来不是中共治理管辖范围，所谓“制裁”非法无效。

台湾陆委会在官网发布的新闻稿指出，陆委会对大陆再度宣布制裁所谓“台独顽固分子”表达严正抗议与不满，正当台湾人民坚定支持与各国正常往来互动之际，对岸此举无异只为宣泄内部混乱情绪、恫吓台湾及国际社会，意图破坏民主自由、制造对立不安，完全欠缺正当合法性、更背离台湾民意，其与台湾及世界的距离已越来越远。

陆委会重申“两岸互不隶属”的立场，并称台湾是民主法治社会、从来不是中共治理管辖的范围，“我党政相关人士依其职责处理事务，中方无权说三道四”。

陆委会还称，对于中共动辄强制威胁、侵犯的常态作为，台湾将评估视事态发展，研议适时采取必要应处与防范措施，同时检视其透过两岸交流、政治干预企业经营的可能影响，以确保国安与民众权益。

陆委会最后强调，政府仍将积极与国际社会合作，以共同遏制北京蛮横作为，并警告北京方面切勿再升高两岸敌意、立即停止自欺欺人的错误行径，并为可能后果自负其责。

中共中央台办发言人星期二（8月16日）受权发布对列入清单的一批“台独顽固分子”等人员实施制裁，新一批清单中包括台湾驻美代表萧美琴、国安会秘书长顾立雄、立法院副院长蔡其昌、民进党籍立委柯建铭、民进党副秘书长林飞帆、时代力量立委陈椒华、民进党籍立委王定宇等，他们本人及家属被禁止进入大陆和香港、澳门特别行政区。