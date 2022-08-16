重庆一县供水水源仅剩十天 将启用备用水源

重庆城口县因连晴高温天气，降雨量不足。全县水库水位均降至低于正常蓄水位以下，县城供水水源三合水库蓄水量仅够支撑十天，城口县将启用备用水源解决供水量问题。

据澎湃新闻报道，今年7月以来，城口县发生连晴高温天气，高温日数达九天，较常年同期偏多八天，为1958年以来最多，创64年来之最。

今年以来，城口县降雨量共415.8mm，占同期平均降雨量的58%，气象干旱偏重。全县水库水位均低于正常蓄水位以下11.8m—24.22m；县城供水水源三合水库蓄水量47.39万立方，仅能满足县城人口10天左右的用水需求。

城口县水利局局长冯跃称，受三合水库蓄水量减少影响，城口县将于本月20日启用备用水源羊耳坝水库，该水库储备水源有200万立方，能保障县城人口较长一段时间的用水需求。

城口县委宣传部视频账号“城口发布”于8月13日发布视频，号召城口人民“节约用水、迫在眉睫”。

城口县水利局将对农村饮水水源保护情况、工程运行管理情况和问题整改情况分片区进行全面排查，并建立重点地区供水保障动态排查整治机制，依靠村级基层组织，落实人员，强化运行管护、处置问题，抓实蓄水保水、节水调度和应急送水等供水工作，保障群众基本生活需求。

城口县水利局也将组织干部群众寻找备用水源、应急水源，并立即落实工程措施并规范消毒，确保群众安全用水。要求除巴山水库外的水库全部停止发电及生态流量泄放，最大限度保证水库蓄水，保障全县城乡饮水安全。