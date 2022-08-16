浙江湖州鼓励国企收购困难房企滞销房

中国浙江省湖州市出台房地产新措施，加大风险项目处置力度，鼓励国有企业收购困难房地产企业的滞销房，作为保障安置用房等。

据澎湃新闻报道，湖州市房地产市场平稳健康发展联席会议办公室8月15日发布《关于持续促进我市房地产平稳健康发展的通知》。

《通知》内容包括降低预售申请条件、鼓励收购滞销房、加大风险项目处置力度、统筹项目间资金使用、因地制宜进行验收等五条措施。

在降低预售申请条件方面，《通知》提到，中心城市范围内，对分期申请预售的项目，单次申领预售建筑面积从不少于两万平方米调整为不少于一万平方米(土地出让合同有约定及尾期除外)。

同时，《通知》提到鼓励收购滞销房。对困难房地产企业的滞销房，鼓励国有企业收购，作为保障安置用房等。

加大风险项目处置力度方面，《通知》提到，经湖州市全力促进房地产持续平稳健康发展专班认定的出险项目，参照恒大项目风险处置方式，对税收等政策提供支持。

此外，统筹项目间资金使用。对本地区同一个出险房地产开发企业的项目，适当放宽资金使用限制，允许项目资金在本地区内不同项目间统筹使用，确保被调出资金的项目在“保交楼”无风险、偿还房地产开发贷款、并购融资，且留足至产权办理所有费用的基础上，盈余资金可支持其他项目风险处置。

因地制宜进行验收方面，《通知》提到，对宗地面积较大、开发周期较长的房地产开发项目，允许采取分期分批竣工验收、土地复核。

湖州市住房和城乡建设局等三部门同日还发布《关于规范商品房预售资金监管的通知》（征求意见稿）。在监管资金拨付方面，《征求意见稿》提出，监管额度内资金按照商品房开发项目建设进度拨付。