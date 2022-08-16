中国“远望5号”靠泊斯里兰卡港口

中国“远望5号”科考船停靠在斯里兰卡汉班托塔港。中国外交部说，“远望5号”科考船进行海洋科考活动，符合国际法和国际通行惯例，不影响任何国家的安全和经济利益，也不应受到第三方干扰。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌周二（16日）主持例行记者会时证实，“远望5号”科考船于8月16日至22日在汉班托塔港停靠补给。中国驻斯大使戚振宏在现场主持了欢迎仪式。斯里兰卡总统代表维拉塞卡拉议员和十余位党派主席和友好团体负责人出席。

汪文斌指出，中国和斯里兰卡是传统友好近邻，两国共同致力于全方位多领域的互利友好合作。多年来，中斯两国在海洋科考领域保持着密切合作，中方愿同斯方一道巩固政治互信，深化互利合作，推动两国关系健康稳定发展。

被问及中国是否会考虑向斯里兰卡提供更多的金融援助时，汪文斌说，“远望5号”科考船进行海洋科考活动，符合国际法和国际通行惯例，不影响任何国家的安全和经济利益。

汪文斌说：“至于你关心的中斯之间的合作，我们也多次强调中斯之间是友好近邻，我们对斯里兰卡当前面临的经济社会困难感同身受，我们过去一直在力所能及的范围之内，为斯里兰卡克服经济困难提供自己的支持和帮助。我们过去是这样做的，今后依然会这样做。”