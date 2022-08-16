江西人大常委会原副主任史文清被判死缓

江西省人大常委会原副主任史文清受贿、非法持有枪支案宣判，史文清被判死缓。

据央视新闻报道，浙江省宁波市中级人民法院星期二（8月16日）公开宣判史文清受贿、非法持有枪支案，史文清被以受贿罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以非法持有枪支罪判处有期徒刑一年，决定执行死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

法院审理查明，史文清在2003年至2020年5月期间，利用担任哈尔滨市委副书记、副市长，江西省委常委、赣州市委书记，江西省人大常委会副主任等职务上的便利，为有关单位和个人在融资贷款、国有土地使用权取得、工程承揽等方面提供帮助，直接或通过亲属收受他人给予的财物共计折合人民币1.95亿余元（约3965万新元）。

法院还指，史文清2004年将从他人处获取的一支手枪交给其亲属保管，经鉴定，手枪为制式枪支。

法院认为，史文清利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，构成受贿罪；违反枪支管理规定，非法持有枪支，构成非法持有枪支罪。史文清受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，应从严惩处。

法院称，鉴于史文清到案后如实供述全部犯罪事实，主动交代办案机关未掌握的部分犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度较好，积极退赃，涉案赃款赃物已全部追缴到案，具有法定、酌定从轻处罚情节，遂作出上述判决。

公开资料显示，史文清是辽宁法库人，早年官场履历基本集中在东北，曾任哈尔滨副市长、黑龙江省长助理。

他2007年南下调任江西副省长，2011年出任中共赣州市委书记，2015年担任江西人大常委会副主任，直到2018年初退休。他在2019年12月被企业家实名举报，2020年9月“落马”，去年3月被双开。

“长安街知事”微信公众号此前发文称，史文清擅长伪装造势，堪称“戏精”。他离开赣州时，一个记录“上千名群众为史文清送别”的H5页面在网上流传。据媒体报道，真相是史文清要求下属组织送别会，他们提前把群众安排到地方政府招待所，花费由政府买单。