下午察：“台独顽固分子”又有新面孔

时隔九个多月后，台湾又有七人被列入中国大陆官方出台的“台独顽固分子”清单。

他们分别是：台湾驻美代表萧美琴、台湾的国家安全会议秘书长顾立雄、台湾立法院副院长蔡其昌、民进党立院党团总召柯建铭、民进党副秘书长林飞帆、民进党立委王定宇，以及时代力量党主席陈椒华。

与去年首次祭出的清单一样，北京也对这七人展开了一系列惩戒，具体包括：禁止本人及家属进入大陆和香港、澳门，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，不允许其关联企业和金主在大陆谋利等，并强调“依法终身追责”。

同时，惩戒措施的触手也伸向台湾外交部长吴钊燮担任董事长的国际合作发展基金会，以及立法院长游锡堃担任董事长的台湾民主基金会。

中共中央台办星期二（8月16日）宣布制裁措施时说，台湾民主基金会执行长和国际合作发展基金会的秘书长，将被禁止进入大陆和香港、澳门。中共中央台办没有点名，但据台媒报道，两人分别是黄玉霖和项恬毅。

台湾行政院长苏贞昌（左起）、台湾外交部长吴钊燮，以及立法院长游锡堃，去年11月初已被大陆列入“台独顽固分子”的惩戒清单。（互联网）

吴钊燮、游锡堃和台湾行政院长苏贞昌，去年11月初已被大陆列入“台独顽固分子”的惩戒清单；在此之前不久，台湾总统兼民进党主席蔡英文才在双十庆典强调两岸互不隶属等言论，也正值中共六中全会前夕。

三人被列入清单时，大陆国台办的阐述是：“极力煽动两岸对立、恶意攻击诬蔑大陆、谋‘独’言行恶劣、勾连外部势力分裂国家，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益”，这一次对以上七人批判则更具针对性。

中共中央台办说，“台独”分裂是大陆统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。一段时期以来，少数“台独”顽固分子为一己之私，极力勾连外部势力进行谋“独”挑衅，蓄意挑动两岸对立，肆意破坏台海和平稳定。

“在佩洛西窜台期间表现尤为恶劣，进一步暴露其冥顽不化的谋‘独’本性。大陆方面绝不容忍任何分裂国家的行径，绝不容任何外部势力干涉祖国统一进程，绝不为任何形式的‘台独’分裂活动留下任何空间。”

美国众议院议长佩洛西8月3日与台湾总统蔡英文在台北的总统府会面。（路透社）

看来，美国众议院议长佩洛西在8月2日高调访台后产生的余波，还在不停发酵中。

因应佩洛西到访台湾，大陆在过去10多天内已做出不少动作，包括大规模“锁台”军演，禁止进口台湾农渔产品等等。实际上，被列入“台独顽固分子”的台湾七人，多多少少或与佩洛西有关，当中最为突出、明显的肯定是萧美琴。

这名曾在美国留学多年的台湾驻美代表自2020年7月上任后，相信在华盛顿推动了不少美台交流。北京认定，萧美琴也是佩洛西访台的幕后推手之一。大陆国台办在8月4日曾点名萧美琴，指她“卖力策动美方政界人士赴台”，“极力推动佩洛西窜台”。

另有台媒统计，为抗衡中国大陆在美国的舆论宣传，萧美琴在佩洛西访台后密集接受美国五家主流媒体的访问，以借此说明台湾民进党政府的政策与立场，并反驳大陆对台主权的论述。这五家媒体分别是哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）、美国公共电视台（PBS）、微软全国广播公司（MSNBC）、美国有线电视新闻网（CNN）及福斯新闻（Fox News）。

此外，萧美琴在7月21日也受邀出席美国联邦众议院中国工作小组的圆桌会议。台湾亲蓝的《联合报》说，这是萧美琴担任台湾驻美代表两年多以来，首次在美国国会参加公开活动。据报道，当时的会议除了谈到美国对台军售事宜，也提及美国应以乌克兰为鉴，尽一切努力武装台湾。

综合以上种种，或许就不难理解为何萧美琴被列入“台独顽固分子”名单。

台湾驻美代表萧美琴（左），曾于2021年4月2日在面簿贴出她与美国前国务卿蓬佩奥在美国会面的合照。（萧美琴面簿）

下来是蔡其昌和王定宇。两人的共同点除了年龄都一样是53岁，也有鲜明的“亲台反中”立场。

蔡其昌不久前曾替确诊冠病的立法院长游锡堃接待拜会立法院的佩洛西。后来，他也公开声援因长期从事“台独”分裂活动，遭大陆国家安全机关拘查的台湾男子杨智渊。据亲绿的《自由时报》，蔡其昌就此事件受访时说，“台湾是一个有人权法治的国家，要逮捕一个人要有充分证据跟法治，台湾追求民主法治人权，中方（大陆）这样任意扣帽子逮捕的方式，民主国家不能认同这样的作法”。

蔡其昌星期二就自己被北京列入名单表示“光荣、骄傲”。他并说，捍卫台湾的利益是天经地义也是职责所在，“为国家、人民做事，不会害怕、担心、畏惧中国（大陆）的制裁”。蔡其昌曾在2012年11月在大陆社交媒体微博开设账号，但据报已被删除。

台湾立法院副院长蔡其昌，星期二（8月16日）就自己被北京列入“台独顽固分子”清单表示“光荣、骄傲”。（蔡其昌面簿）

至于向来持鲜明“台独”立场的王定宇，这次被列在名单上可说是毫无意外。他不仅经常公开批评大陆，还将其言行落实到行动上，其中最让外界印象深刻的是，他曾在2008年10月推倒在台南参访的时任大陆海协会副会长张铭清。

佩洛西上周访问台湾时，王定宇曾在社交媒体面簿写道：“‘台湾是中国一部分’谎言被戳破！ 佩洛西访台是最佳证明！他也说：“ 佩洛西访台，中国（大陆）暴跳如雷，文攻武吓什么都来。”

对于被列入名单，王定宇星期二在社交媒体面簿回应。他形容大陆此举是“流氓行径”，还指出“敌人的咒骂是我们光荣的徽章”。

王定宇出生于桃园，父亲是海南人，生前为工厂厨师，母亲则是台南麻豆人，因此王定宇在台湾属于“外省二代”。他高中毕业后考上台南的成功大学，大学期间开始参加学生运动，并任学生会会长。进入社会后，他曾担任时任立委施明德的办公室主任，活跃于民进党在台南市的基层活动。

跟蔡其昌和王定宇相反，顾立雄和柯建铭这二人则相对低调，他们平时很少对两岸等议题表态。为什么这次也上了名单？

根据福建日报报业集团旗下的海峡导报社解读，第一他们是民进党政府的高层人士，位高权重；第二是他们在幕后出谋划策，对两岸关系造成很坏的影响。海峡导报社也引用民间俗语“咬人的狗不叫”来形容顾立雄和柯建铭，强调“这种人当然是重点打击的对象”。

从侧面角度看，他们被点名或许也与佩洛西访台有关。

据报道，佩洛西8月3日前往台湾总统府与蔡英文会面时，顾立雄也在场；佩洛西当天拜访台湾立法院时，身为民进党立院党团总召的柯建铭也参与会面。

民进党立院党团总召柯建铭，被台湾媒体称为是民进党的“万年总召”。（自由时报）

最后，剩下名单上的林飞帆以及陈椒华。林飞帆是2014年台湾太阳花学运的学生领袖，并多次高调发出“台独”主张。他与时代力量这个被视为民进党侧翼的政党有不少渊源。时代力量在2015年成立时，当中不少人就来自太阳花学运的活跃分子或成员。陈椒华目前是时代力量的党主席。

对于陈椒华被列为“台独顽固份子”并被制裁，时代力量星期二回应说，这再次验证时代力量对自由民主的捍卫，以及及“对于台湾主权的坚持”，“让中共完全无法接受，而这也是时代力量光荣的印记”。

时代力量在2015年成立，现任党主席是陈椒华。（时代力量面簿）

时代力量也在官方面簿称，大陆在佩洛西访台后动作频频，一方面连日举行“锁台”军演武力恫吓，另一方面发布《对台白皮书》等宣传战，制造寒蝉效应的企图。“实际上只是凸显中共对台统战的失败......面对中共的嚣张跋扈，时代力量只会挺直腰杆，坚定捍卫台湾主权。”

从2005年出台反分裂国家法，到2018年大陆媒体曝出的13张“台独分子”扑克牌，到国台办去年11月亮出的“台独顽固分子”惩戒名单，把苏贞昌等三名民进党政府高官列入，再到现在名单中又有七个新面孔，且涉及层级越来越广，可预见北京对台反独促统的行动措施，已在步步升级。

中共中央台办星期二宣布制裁措施时就说，“统一是历史大势，是正道。‘台独’是历史逆流，是绝路。今天公布的‘台独’顽固分子名单，不是清单的全部。”

如此看来，未来应该还会有更多人成为“台独顽固分子”，下一个会是谁呢？