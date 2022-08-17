李克强：经济大省要发挥稳经济关键支撑作用

中国国务院总理李克强说，在当下这个时间节点，经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用。

据中新社报道，李克强星期二（8月16日）在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会，分析经济形势，对做好下一步经济工作提出要求。会上，中共广东省委书记李希和广东省长王伟中发了言，江苏省长许昆林、浙江省长王浩、山东省长周乃翔、河南省长王凯、四川省长黄强通过视频发言。

李克强说，7月份中国经济延续恢复发展态势，但仍有小幅波动。势要起而不可落。当前正处于经济回稳最吃劲的节点，必须以时不我待的紧迫感，巩固经济恢复发展基础。

李克强说，六个经济大省经济总量占全国的45%，是国家经济发展的“顶梁柱”。经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用。落实好稳经济一揽子政策，挖掘自身政策潜力，保市场主体激发活力，保障物流主干道、微循环畅通，稳定产业链供应链。

李克强说，稳经济也是稳财源。六省里四个沿海省在地方对中央财政净上缴中贡献超过六成，要完成财政上缴任务。中央财政对地方转移支付已基本下达，各省要坚持政府过紧日子，盘活财政存量资金，保持财政收支平衡，加大财力下沉，保障基层“三保”尤其是保基本民生支出、保基层工资发放。

李克强说，市场主体稳，经济和就业才能稳。六省市场主体数量占全国四成以上，贡献了40%以上的就业。要结合实际加大助企纾困力度，帮助他们恢复活力，在吸纳就业上继续当好“主角”，努力稳定本地和外来务工人员就业。需求不振是经济运行的突出矛盾。经济大省人口多，要多想办法促消费，扩大汽车等大宗消费，支持住房刚性和改善性需求。当前地方专项债余额尚未达到债务限额，要依法盘活债务限额空间，并用好已发行的地方专项债和政策性开发性金融工具，符合条件项目越多的地方得到的资金要越多。各地要加快成熟项目建设，在三季度形成更多实物工作量，带动有效投资和相应消费。

李克强说，经济大省之所以有今天的发展成就，根本动力在改革开放。要继续在改革上勇于探索，深化“放管服”改革，更大激发市场活力和社会创造力。开放是充分利用两个市场两种资源、提高国际竞争力的必由之路。六省进出口和利用外资都接近全国的六成，要推进更高水平对外开放，稳外贸稳外资，实现互利共赢。

中国官方星期一（8月15日）公布7月经济数据，多项重要指标都不理想。规模以上工业增加值同比增幅由6月的3.9％回落至3.8％；社会消费品零售总额同比增幅也从6月的3.1％跌至2.7％。房地产投资下降12.3％。16岁至24岁的青年失业率则攀升至19.9％。