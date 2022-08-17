中国计划2025年将疾控机构人员数增至25万人

中国国家卫健委进一步增加卫生健康人员数量，规划在2025年拥有1600万名卫生健康人员，其中疾病预防控制机构人员达到25万人。

中国国家卫健委官网星期一（8月15日）发布通知，为进一步加强卫生健康人才队伍建设，为健康中国建设提供人才支撑，中国卫健委制定了《“十四五”卫生健康人才发展规划》。

规划明确，“十四五”期间，中国卫生健康人才发展的总体目标是促进人才服务能力提高与结构优化、完善人才管理制度机制和营造人才发展的良好环境。

规划提出，卫生健康人员总量2025年达到1600万人，专业公共卫生机构人员数增长到120万人，其中疾病预防控制机构人员数达到25万人。

公开数据显示，中国2020年卫生健康人员总量约为1347万5000人，其中专业公共卫生机构约有92万5000人，疾病预防控制机构约有19万4000人。

规划提出的发展目标还包括：加强公共卫生人才、基层卫生人才队伍建设，推进人才结构和区域分布与服务需求、服务数量、服务效率相匹配，公立医院医护比逐步达到1:2左右；提高卫生健康人才专业技术水平和服务能力，基层医疗卫生机构中卫生技术人员占到75%以上等。

规划还指出，目前中国卫生健康人才发展面临结构不够合理且区域分布仍不均衡，专业学科之间、城乡地区之间人才配置存在较大差距等问题。

规划还指出，需要进一步拓宽人才范畴，将老年健康、职业健康、健康服务业等相关领域人才纳入卫生健康人才范畴，加强培养、开发、建设和管理；同时，坚持中西医并重，推动中医药传承创新发展，促进中西医相互补充、协调发展，提升中医药特色人才培养能力，培养能够传承精华、守正创新的中医药人才。

规划还称，要贯彻预防为主、保障公共卫生安全，大力加强公共卫生人才队伍建设，完善公共卫生人才配备、提升公共卫生人才能力、改善公共卫生人才环境、创新公共卫生人才政策、激发公共卫生人才活力；构建整合型医疗卫生服务体系，要深化人才发展体制机制改革，创新人才配备政策和激励机制。此外，还要建立人才竞争优势，造就更多国际一流的战略科学家、医学科技领军人才和创新团队、青年科技人才。

澎湃新闻指出，中国各级各类公共卫生机构近五年内普遍存在骨干人才流失问题，其中包括病毒学、传染病学等关键学科重要人物，而骨干人才流失是导致各级公共卫生机构防控重大风险的能力普遍不足的原因之一。