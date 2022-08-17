大连“网红”地赶海浮桥断裂 数百游客被困

中国辽宁省大连市网红赶海地“金石滩西海渔港”星期一（8月15日）因浮桥断裂，导致数百名游客被困。经疏散引导，所有游客均转移至安全地段，无人员伤亡。

据辽沈晚报报道，大连金石滩国家旅游度假区消防大队一位工作人员说，8月15日接到被困游客报警电话，称金石滩西港渔港有浮桥断裂导致游客被困。接到游客报警电话后，消防人员第一时间到达现场疏散引导被困群众。

前述工作人员称，大概有600名游客被困，消防人员到达现场后，两个多小时，游客疏散转移至安全地带，没有人员伤亡。

社交平台有网友发布了一段打卡“大连金石滩西港渔港赶海”的视频，并称8月15日因浮桥断裂导致不少人被围困。

视频中，该网友介绍，他们先通过一段浮桥，然后蹚水，到达最中心的滩涂区域开始赶海。而在结束赶海往回走时，距离浮桥一两米远，她看到浮桥的绳子“啪”的一下断掉了。紧接着浮桥被冲走。“（当时）浮桥上有几个人，还有一个工作人员被冲到了水里。”

该网友说，不过好在有人将落水的人都救了上来。随后，被困在滩涂赶海的人群走到附近的大坝，在当地人的指引下回到道路上。、

另有网友发视频称，在西海渔港赶海时，突然有工作人员喊话让所有人上岸，他们便从滩涂的另一侧到堤岸，通过小道探路走出去。后来，他们碰到了工作人员，被告知前往一地点集合，会有车辆接应，不久也看到消防救援人员在救助、转移被围困的人群。

救援结束后，金州区立即组织相关部门对险情发生的原因进行调查。经查，出事滩涂位于大连石槽西海渔港旅游开发有限公司承包的海域内，该区域并非正规旅游景区，海岸边至赶海区域间有一座浮桥相连。

事发当日，因海水涨潮时浮桥断裂致使赶海人员无法按原路返回造成险情。目前，有关部门正在对涉事企业进行深入调查。