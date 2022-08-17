中国中央财政要地方坚持过紧日子

中国中央财政对地方转移支付已基本下达，各省要坚持政府过紧日子，盘活财政存量资金，保持财政收支平衡，加大财力下沉，保障基层“三保”尤其是保基本民生支出、保基层工资发放。

据第一财经报道，中共中央政治局常委、国务院总理李克强星期二（8月16日）在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会，分析经济形势，对做好下一步经济工作提出要求。

李克强说，六个经济大省经济总量占全国的45%，是国家经济发展的“顶梁柱”。经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用。落实好稳经济一揽子政策，挖掘自身政策潜力，保市场主体激发活力，保障物流主干道、微循环畅通，稳定产业链供应链。稳经济也是稳财源。六省里四个沿海省在地方对中央财政净上缴中贡献超过六成，要完成财政上缴任务。

中国政法大学教授施正文说，受疫情等影响，今年经济财政形势比较严峻，经济大省应该勇挑大梁，多措并举完成对中央财政净上缴任务，这对支撑国家财力和中央财政对中西部地区转移支付十分重要，支持欠发达地区“保基本民生、保工资、保运转”，体现经济大省担当。

当前中国财政体制下，中央与地方采取分税制，来划分各级政府收入。经济大省财政收入规模高，中央财政相应从中获得的收入也更高，初次分配中，中央财政拿到全国近半财政收入（即一般公共预算收入）。

但为了均衡区域发展，推动基本公共服务均等化，中央财政收入大部分最终通过转移支付形式，再分配给各省，其中又以欠发达的中西部、东北地区为主，有效地均衡地区间财力差异，有利于区域协同发展。