消息：腾讯拟出售美团股份 美团股价应声大跌

知情人士称，腾讯控股计划将所持美团股份部分或全部出售，在安抚监管的同时也可将投资变现。受此消息影响，美团股价在香港市场一度下跌10%，腾讯股价下跌逾2%。另一家腾讯投资的科技公司快手科技股价下跌逾5%。

据路透社报道，消息人士说，最近几个月腾讯与财务顾问在研究如何执行出售价值约240亿美元（330.84亿新元）的美团股份。腾讯可能通过大宗交易出售美团股份，通常需要一两天时间完成。腾讯的代表不予置评，美团发言人暂未回复置评请求。

企业沉默但资本市场反应直接。截至星期二（8月16日）港股收盘，美团股价下跌9.07%至164.5港元（28.93新元）。腾讯股价一度跌超2.5%，收盘上涨0.87%收至303港元。而此前腾讯减持京东后，京东股价也出现下滑。

中国自2020年底以来着手限制阿里巴巴和腾讯等龙头企业的市场影响力。这两家公司对数百家初创企业和上市公司部分持股，在中国互联网经济中影响颇大。

据彭博社报道，行业研究估算，截至2021年9月底，仅腾讯一家公司便持有价值1850亿美元的投资组合。

腾讯去年便开始披露计划退出对京东和冬海（Sea）等公司的投资，市场当时揣测可能很快就会考虑减持美团和哔哩哔哩等其他公司的股份。