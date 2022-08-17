中国三大电信运营商上半年日均盈利5亿人民币

中国移动、联通、电信三大电信运营商上半年合计盈利933.5亿元（人民币，下同，约190亿新元），日均约赚5.16亿元，同时5G用户累计超过9亿户。

据澎湃新闻报道，随着中国电信2022年上半年财报星期二（8月16日）发布，中国三大基础电信运营商上半年业绩全部出炉。三大运营商上半年合计实现营收约9133.8亿元，净利润约933.5亿元，日均约赚5.16亿元。

财报显示，中国移动以上半年营收达到4969亿元，同比增长12.0%，净利润为人民币703亿元，同比增长18.9%，遥遥领先；中国电信上半年营收为2402亿元，同比增长10.4%，净利润为人民币183亿元，同比增长3.1%；中国联通上半年营收则为1762.6亿元，同比增长7.4%，净利润人民币47.86亿元，同比增长18.7%。

另据中国工信部发布的2022年上半年通信业经济运行情况，2022年上半年中国电信业务收入累计完成8158亿元，收入同比增长8.3%。

另一方面，三大运营商5G套餐用户数合计达9亿2800万户，其中中国移动5G套餐用户数最多，达到5亿1100万户，中国电信为2亿3200万户，中国联通为1亿8500万户。

随着5G网络进一步覆盖，三大运营商也在进一步增建5G基站。中国移动的财报显示，2022年上半年累计开通5G基站达百万个，其中700MHz 5G基站30万个。

中国电信与中国联通则“共建共享”5G网络建设，上半年财报显示，两家公司新开通5G基站18万站，双方累计开通5G基站87万站；新开通5G室分基站九万站，双方累计开通5G室分基站20万站，建成全球规模最大的5G共建共享网络。