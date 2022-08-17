湖南常德一县委书记鼓励干部带头购房

网传视频显示，中国湖南常德市石门县的县委书记鼓励干部带头购房，号召大家“买了三套买四套”。

据第一财经报道，星期二（16日）网传的视频显示，湖南常德市石门县县委领导在宣布石门县房产交易会开幕时说：“希望在今天的会上，各位同志们、各位领导，要带头购房，买了一套买两套，买了两套买三套，买了三套买四套。”

常德市石门县委县政府官方信息发布平台“石门融媒”8月16日发布的消息，提到“石门县2022年房地产展示交易会开幕”。石门融媒称，当天县委书记邓碧波出席启动仪式并宣布活动开幕，县委副书记、县长丁克刚，县领导李长春、陈建、刘力耕、徐超、张斌参加启动仪式。

当地政府确认举办房交会，但对于是否有政策鼓励领导干部带头购房，没有回应。

有网友猜测，因为今年县城的房子不好卖了，当地政府才会大力吆喝。不过，石门县并不是第一次举办房交会，这是个一年一度的活动，都在8月份举办，首届房交会于2020年8月10日启动，今年是第三届了。

石门县的房价其实并不算高。根据贝壳找房，石门县8月二手房均价仅4349元/平方米（人民币，下同，884.08新元/平方米）。根据安居客平台数据，石门县8月份二手房均价为5520元/平方米，比常德市整体均价低了约1000元/平方米。

从石门县统计局发布的统计公报中，的确能看出这个小县城在房地产方面承受着一些压力。

2021年，石门县房地产开发投资还是增长态势，住宅竣工面积35万平方米，增长174%。但去年全年商品房销售面积58万平方米，下降13%，其中住宅销售面积下滑了18%，住宅销售额22.5亿元，下降接近21%。

在2022年上半年的报告中，石门县统计局指出，总体经济态势稳中向好，完成地区生产总值164.13亿元，同比增长5.0%，但最需要重点关注的问题就是房地产市场遇冷。该局称，上半年全县商品房销售面积下降9.6%，房地产新开工面积下降47.6%，房地产市场受土地、金融信贷等因素影响较大，结合整体市场行情，预计全年房地产市场规模呈现下降态势。

今年7月，为了促进房地产消费，石门县还出台政策，给出16项暖企惠民政策提振消费信心。

这些政策措施的力度也很大，比如将住房公积金贷款的最高限额调整为职工个人50万元、夫妻双职工60万元，二套房贷款额度与首套一致。而按照当地的房价，五六十万元就足够买一套100多平方米的新房。