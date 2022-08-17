专家：初步预判长江流域旱情将持续和加剧

主汛期还未结束，但中国长江流域却已出现罕见旱情。中国水科院专家说，初步预判长江流域旱情将持续和加剧，但风险总体可控。

据澎湃新闻报道，中国水利水电科学研究院防洪抗旱减灾中心主任吕娟周二（16日）受访时说，长江流域干旱灾害整体上呈现频发、重发的态势。今年长江中下游大旱与2006年川渝大旱原因类似，都是大气环流异常导致的长江流域主汛期出现了枯水现象。

吕娟说，今年的大旱有旱情发生时间早、持续时间长、受旱空间范围大、大旱影响范围较广等特点，综合考虑气象及下垫面情况，结合当前的旱情形势，初步诊断长江流域的旱情将进一步持续和加剧。但得益于水利工程对于缓解旱情、保障区域生产生活用水安全发挥的重要作用，风险总体是可控的。

她举例说，如湖南省，水利工程蓄水较往年总体偏好，截至8月12日各类水利工程共蓄水371.24亿立方米。各类灌区可保障灌溉面积4132万亩，大中型灌区水量可保灌30天以上，小型灌溉工程水量可保灌15天以上；全省31065处农村集中供水工程运行正常，覆盖的4630万农村人口饮水基本有保障。

受降水偏少及高温影响，2022年7月以来，中国长江流域四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西等六地发生旱情。今年的旱情发生空间范围大，覆盖了长江干流的上游、中游和下游，较为少见，也给流域内水量应急调度带来一定困难。

而相比2006年川渝大旱，虽然旱情影响大、灾情重，但主要受旱区为长江上游的重庆、四川两省（市），集中在长江流域干流。

目前旱情持续发展，已持续40天左右，未来一周可能持续发展。截至8月中旬，旱情已经影响到农业、人畜饮水及生态等不同方面。据8月11日统计，上述六地的耕地受旱面积644.67千公顷，有83万人因旱供水受到影响。