旅游业者促港府放宽邮轮游防疫限制

香港旅游业界代表星期二（8月16日）与香港医务卫生局官员会面，讨论放宽邮轮旅游防疫限制。

综合星岛网和“香港01”报道，会议商讨了放宽邮轮旅游检疫限制及熔断机制，力求尽快促成恢复“公海游”，设立今年第四季有邮轮回香港营运的目标。

香港旅行社东主协会会长叶庆宁在电台节目中称，邮轮船上的防疫措施较酒店及乐园等其他处所的防疫安排安全，期望当局可放宽邮轮旅游检疫限制。

他说，业界在星期二的会面中提供了相关数据并进行解说，让政府就公海游作出决策，认为获局方聆听意见。

叶庆宁批评上届政府对公海游的防疫规定与货船看齐过于严格，令不少邮轮公司对来港举办公海游却步。

他强调，船客均是本地居民，而船上职员及旅客亦需跟从核酸检测及接种疫苗的规定，认为邮轮船上的防疫措施较酒店及乐园等其他处所的防疫安排安全，期望当局可放宽邮轮旅游检疫限制。

他还指出，即使香港放宽限制，邮轮公司亦需时三至六个月安排船程。

香港旅游界立法会议员姚柏良会后说，邮轮公司因香港的熔断机制而却步。根据机制，只要有百分之一的船员确诊，邮轮便须停航三日。

他指出，熔断机制对营运商和客人困扰极大，而如果邮轮公司能提供一个“大家都安心、接受到的做法”，让卫生部门满意的话，就未必一定需要熔断机制。

姚柏良还说，全球逾90个国家已恢复邮轮业务，香港现在处于大落后状态，期望政府的防疫思维与时并进，运用其他防疫措施指引代替熔断机制，尽快吸引邮轮公司回港。

他提出，希望第一步是恢复邮轮公海游，第二步是恢复邮轮跨境业务，甚至是吸引邮轮公司以香港为母港经营业务。

香港冠病疫情年初暴发后，于五月起回落并实施第二阶段放宽社交距离措施。上届政府准许邮轮于5月19日起恢复运营，不过熔断规则依然维持，香港邮轮公海游目前仍未复办。此前，皇家加勒比国际邮轮及星梦邮轮已分别撤出香港。