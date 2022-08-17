中国本轮高温综合强度为1961年来最强

中国国家气候中心评估显示，今年6月起的区域性高温事件综合强度已达到1961年以来最强，并还将增强。

澎湃新闻星期三（8月17日）从中国国家气候中心确认，根据该中心近日监测评估，综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间，判断今年6月13日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。

气候中心称，中国此次区域性高温热浪事件的持续时间将会继续延长，综合强度还将进一步增强。

数据显示，自6月1日入夏至星期一（15日），中国共有914个国家气象站日最高气温达到极端高温事件标准，占全国总站数37.7%。其中河北、陕西、四川、湖北、江苏、浙江、福建、广东、青海等地262个国家气象站日最高气温持平或突破历史极值；湖北竹山，重庆北碚、奉节、巫溪，河北灵寿、藁城、正定，云南盐津日最高气温则达44℃及以上。

气候中心称，此次过程具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。截至星期一，此次高温事件已经持续64天，为1961年以来持续时间最长，超过2013年的62天；35℃以上覆盖1680站、37℃以上覆盖1426站，均仅次于2017年为历史第二多，但40℃以上覆盖范围为历史最大；高温极值站数262站，已超过2013年的187站和2017年的133站。

夏季以来，中国全国平均高温日数12.0天，较常年同期偏多5.1天，为1961年有完整气象观测记录以来历史同期最多。华北南部、华东大部、华中、华南东部、西南地区东北部及新疆大部、内蒙古西部等地高温日数普遍在20天以上，新疆中东部、内蒙古西北部、河南南部、湖北大部、安徽、江苏南部、浙江、福建中北部、江西大部、湖南大部、四川东部、重庆等地则超过30天。

根据中国中央气象台预报，未来10天（8月17-26日），四川盆地、江汉、江淮、江南等地仍有持续性高温天气，累计高温日数可达7至10天；上述地区最高气温可达35至38℃，局地可超过40℃。