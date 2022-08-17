河北省人大常委会原副主任谢计来被逮捕

中国河北省人大常委会原副主任谢计来涉嫌受贿罪被逮捕。

中国央视新闻从中国最高人民检察院获悉，河北省人大常委会原副主任谢计来涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

报道称，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对谢计来作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

年初落马的“河北虎”谢计来因严重违法违纪1月26日通报被查，中共中央纪委国家监委7月29日通报对其给予开除党籍处分。

当时的通报称，经查，谢计来背弃初心使命，丧失理想信念，把干部选拔任用权力作为谋取私利的工具，大肆卖官鬻爵，助长跑官买官的歪风邪气，严重损害组织工作公信力，破坏当地政治生态，在组织谈话函询时不如实说明问题。

通报还称，谢计来无视中央八项规定精神，违规出入私人会所接受宴请；违规收受大额礼品礼金；生活作风问题严重；毫无纪法底线，利用职务便利为他人在职务晋升、岗位调整、房地产开发建设等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报指出，谢计来严重违反中共组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

公开资料显示，今年69岁的谢计来是晋州人，1980年4月入党，1972年11月参加工作，曾长期在河北省委组织部任职。他于2011年1月起任河北省人大常委会副主任，2017年1月辞任。