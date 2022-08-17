四川达州电力：或将对居民有序限电两个半小时

中国四川达州电力集团有限公司公告，如果在采取一切措施仍无法缓解供电压力的情况下，将对辖区内的居民用户实行有序限电，每条线路计划持续时间约两个半小时。

据澎湃新闻报道，达州电力集团有限公司星期二（16日）发布公告，8月7日以来，受极端异常高温天气和全省供用电日趋紧张等多重因素叠加影响，达州主城区地方电网已出现较大供电缺口。

公告写道，针对高峰期电网负荷过大、电力供应不足的严峻形势，已采取工业用户停产、有序限电等多种措施竭力缓解电力供需矛盾。尽最大努力保障居民生活用电，尽量做到能不停则不停。在采取一切措施仍无法缓解供电压力的情况下，将对辖区内的居民用户实行有序限电，每条线路计划持续时间约两个半小时。

据达州电力集团有限公司资料，集团年供电量12亿千瓦时，服务面积600平方公里，服务人口85万。

7月以来的持续高温干旱，导致四川今夏电力保供形势较往年更趋严峻。四川8月15日再次召开电力保供调度会，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%，电力保供形势十分严峻。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”局面。

四川省副省长罗强8月15日赴国网四川省电力公司调度全省电力保供工作，并召开省电力保供电视电话会并讲话。会议强调，高温少雨的天气还将持续一段时间，要围绕保民生、保安全、保运行，全力打好保电攻坚战。