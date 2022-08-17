安徽泗县倡议公职人员发动亲友参与购房

中国安徽省泗县倡议公职人员带头抵制安置房违规交易，发动亲友参与购房，推进当地房地产市场平稳运行。

据泗县官方微信公号“泗县发布”星期二（8月16日）消息，为进一步促进泗县房地产市场平稳健康发展，安徽省宿州市泗县房产管理中心发布《关于共创房地产业繁荣的倡议书》。

倡议书倡导广大公职人员要积极响应，带头抵制安置房违规交易，发动身边亲友以实际行动参与到购房活动中来，携手推进泗县房地产市场平稳运行。

倡议书提出，广大房地产开发企业要勠力同心，勇担重任、大胆作为，积极应对市场变化，主动挤压泡沫，优惠居民购房，共同开创泗县房地产业新局面。

倡议书还提出，广大群众要抓住时机，合理调整购房需求，结合实际扩大房地产业相关消费，早日实现“互利共赢”。

倡议书称，泗县城区目前有32个房地产项目，兼具环境优美、生活宜居、交通畅通、就医就学便捷等优势，同时更有金融支持、公积金贷款、购房入学、人才引进购房补贴等系列惠民、惠企政策支持。

倡议书也强调，房地产业在保障民生、促进经济平稳较快发展等方面起着举足轻重的作用。

在房地产市场低迷的情况下，中国多地今年相继出台包括“一人购房全家帮”、“房票”补贴减免等各式补助政策；湖南石门县则据传鼓励公职人员带头买房，号召大家“买了三套买四套”。