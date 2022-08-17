德智库：若中西全面脱钩 中国将成最大输家

德国最大经济研究机构之一的Ifo (Institute for Economic Research)发布报告指，如果西方国家与中国全面“脱钩”，中国的GDP降幅会高达2.27%。这一数据将远高于西方国家的GDP损失，中国将成为最大输家。

据美国之音周三报道，报告中提出了五种可能出现的场景：德国与中国的脱钩；欧盟与中国的脱钩；西方国家与中国的脱钩；西方国家与中国的脱钩+欧盟与美国间达成自由贸易协定，以及西方国家与专制制度国家间的脱钩。

该报告中的西方国家包括：欧盟27国、英国、美国、加拿大、日本和澳大利亚。西方国家与中国的脱钩，包括单边脱钩和双边脱钩两种可能性。与欧盟单独脱钩相比，西方国家联合与中国脱钩的话，将大大增加中国GDP的损失。

西方国家对中国的单方面脱钩， 将导致中国的 GDP下降1.4%， 而在双边脱钩的情况下，中国的GDP降幅会高达2.27%。这一数据将远高于西方国家在双边脱钩下的GDP损失：德国为0.76%， 欧盟其他国家为0.49%，美国为0.48%。因此，该报告指出，在双脱钩的情况下，中国将成为最大输家。

研究报告里还出现了“政治的不安全性”和“政治的不确定性”等词汇来描述中国政治的现状。研究报告合著者之一多恩（Florian Dorn）解释说，政治的不安全性，表现在德国的公司受到了中国政府批准切断供应链方面的影响。

在疫情下，一些德国公司在不同程度上依附在这种政治不安全性上，受制于某些国家或政府的决定。这不是德国的决定，但他们必须对其他国家的某些决定作出反应。

多恩说，“政治的不安全性”还表现在政治关系上，例如中国大陆和台湾之间的局势将如何发展。如果冲突开始加剧，美国是否会要求欧洲站边。