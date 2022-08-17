互联网广告业下行 分众传媒营收和净利大降

互联网“大厂”们日子难过，已经反映到了广告传媒行业的业绩上。以分众传媒为例，其业绩就收到了互联网行业下行的冲击。半年报显示，今年上半年，该公司营业收入、净利润同比分别大幅下降33%、51%以上。

据第一财经报道，分众传媒2022年半年报显示，今年上半年，该公司实现营业收入48.52亿元（人民币，下同，9.88亿新元），同比下降33.77%；实现净利润14.03亿元，同比下降51.61%，扣非净利润为10.8亿元，较上年同期下降58.34%。

分众传媒称，受三月份以来各地疫情影响，广告市场需求疲软，尤其在四月和五月，公司部分重点城市广告正常发布受限，经营活动受到极大影响。因此，上半年经营业绩较之去年同期有较大幅度的下滑。

东吴证券分析师张良卫认为，分众传媒上半年业绩下滑，主要原因是互联网广告主广告投放收缩拖累，互联网广告主融资较弱，造成了过往分众传媒受宏观经济影响波动大的属性。

半年报当中，分众传媒披露了营业收入的明细，来自互联网行业的广告的收入跌幅，远远大于其他行业。

上半年，分众传媒楼宇媒体实现营业收入44.56亿元，同比下降33.04%；同期影院媒体实现营业收入3.91亿元，较上年同期下降39.96%。

