习近平考察辽沈战役纪念馆

中共总书记习近平到辽宁省锦州市考察期间，参观了辽沈战役纪念馆。

据新华社报道，习近平星期二（8月16日）到辽宁省锦州市考察，第一站参观了辽沈战役纪念馆。当天，他还考察了锦州市东湖森林公园、小凌河和女儿河环境综合整治情况等。

新华社的报道称，在纪念馆参观过程中，习近平回顾了东北解放战争历史和辽沈战役胜利进程。

辽沈战役是第二次国共内战（中国大陆称解放战争）的“三大战役”（辽沈战役、淮海战役、平津战役）首战，自1948年9月12日打响，至11月2日结束。

据中国共产党新闻网上的资料，辽沈战役历时52天，解放军共歼灭国民党军队47万人，解放了东北全境。“辽沈战役的胜利改变了长期以来敌强我弱、敌优我劣的基本格局，中国人民革命的军事形势达到一个新的转折点”。

作为辽沈战役的外围战，“长春围困战”也在战争史上留下重要一笔。环球网的报道曾披露，从1948年6月初开始到10月19日，东北解放军对长春城中的国民党军采取了长达数月的围困，期间共有约5.8万百姓饿死。

美国众议院议长佩洛西8月2日访台，台海局势骤然升温。作为回应，解放军在台湾本岛周边海空域进行历时72小时的“重要军事演训行动”，这是史上规模最大的“锁台”军演。中国大陆官方此后又发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，明确点出“一国两制”做为统一台湾的治理方案，并且不放弃武力解决台湾问题。