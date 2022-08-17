中国知名药房将会员姓名写成“畜生”

中国知名药房“老百姓大药房“旗下药店登记顾客会员名为”畜生”的话题星期二（8月16日）冲上微博热搜，药房上市企业老百姓被推上风口浪尖。

据每日经济新闻报道，事件起因是一位顾客买药付款时偶然发现自己的会员姓名被写成“畜生”。他推测，可能是自己四年前曾接到过推销电话，他在电话中骂过该店的员工，名字可能是那时被改的。

此次涉事门店湖南长沙永康堂大药房岳麓店，系老百姓大药房于今年1月收购。老百姓相关负责人发来公司对于此事的致歉声明。老百姓方面说，会员名称录入错误系永康堂大药房原有的会员信息错误导致，目前已更正完毕，并向该顾客真诚沟通、道歉，已取得该顾客的谅解。

老百姓还强调，截至事发前，公司未排查到会员名称录入有误，确有失察之责。有鉴于此，公司已针对老百姓全国门店会员启动全面排查，加强会员系统管理，杜绝此类事件再次发生。

李先生的遭遇在网上迅速发酵，很多网友说，自己接到过药店人员的电话。多位从业者反馈，这个行业已经很“卷”了。中国药店总门店数量2018年达到48.9万家，行业内就喊出药店数量趋于饱和的声音。但对比最新数据，药店还在越开越多、越开越密。

很多药房会通过电话推销来构建私域流量、增加用户黏性。中国一家大型连锁药房高管接受电话采访时谈道，药店半径三公里以内的慢病客户属于私域流量，周围很多药店，就看谁与客户黏性更强，定期与这部分客户联系，提供用药提醒、促销优惠告知等服务。

中信证券研报认为，未来全国存量医保门店面临规范化洗牌，单纯依靠地域和固有医保资源的中小连锁经营压力加大，行业集中度有望加速提升，有能力和资格对接门诊统筹的门店将持续向头部企业集中。