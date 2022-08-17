香港泛民“35+初选”案将不设陪审团

香港民主派初选人士涉嫌违反《香港国安法》颠覆国家政权罪案件将不设陪审团审理。

综合法新社和《明报》报道，香港律政司司长林定国向“35+初选”案部分被告发信，称根据《香港国安法》第46条，案件审理将不设陪审团。

报道引述林定国星期六（8月13日）签署的命令称，不设陪审团的理由是案件“涉及外国因素”、设立陪审团可能会妨碍司法公义妥为执行的风险，并要保障陪审员及家人的人身安全等。

据法新社看到的文件显示，审判的准备性听证会将于9月和11月在一个由三名法官组成的公开法庭上进行。

该案被告包括议员、学者等47名民主派人士，他们因参与2020年“35+初选”被控《香港国安法》下的“串谋颠覆国家政权罪”。

香港自1845年设立陪审团制度后一直沿用至今，不过2020年通过的《香港国安法》允许涉及该法的案件可不设陪审团审理。这次审判将是香港第二起没有陪审团的《香港国安法》案件。

香港首宗涉嫌违反《香港国安法》的案件去年7月宣判，24岁被告唐英杰因“煽动他人分裂国家罪”及“恐怖活动罪”两项罪名被判九年监禁，该案件也未设陪审团。

香港大律师公会主席杜淦堃接受《明报》采访时说，由于涉司法程序及潜在司法覆核，故不便揣测，但《香港国安法》下不设陪审团是新事物，律政司的决定会引起法律界或公众疑虑。

他认为，既然律政司已是第二次做出相关决定，可多解释以释除公众疑虑，令公众明白背后因素的详情。

另一方面，壹传媒创办人黎智英以及三间与《苹果日报》相关公司被控违反《香港国安法》的案件，也将不设陪审团审讯。

据《明报》星期三（17日）报道，该案件四名被告为黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司及苹果日报互联网有限公司，涉及“串谋勾结国外势力”等罪。

该案件将于下星期一（22日）举行案件管理聆讯，由三名国安法指定法官杜丽冰、李素兰和李运腾审理，不设陪审团审讯。