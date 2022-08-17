中国卫健委：婴幼儿无人照料是阻碍生育首要因素

中国国家卫健委说，婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素，城市的托育需求远超过供给，发展托育可以提高生育意愿。

据央视新闻报道，中国国家发展改革委社会发展司副司长郝福庆在中国国家卫健委星期三（8月17日）举行的新闻发布会上称，中国国内调查显示，婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素。

郝福庆介绍，城市中超过三分之一的家庭有托育需求，但供给明显不足，特别是普惠性服务供不应求。各方研究和国际经验也表明，发展托育对减轻家庭负担、提高生育意愿，具有显著效果。

他说，《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》将围绕强化基本公共服务、增加普惠性服务、加大投资支持力度、规范服务收费和减轻机构经营负担，解决婴幼儿无人照料问题。

意见提出拓展社区托育服务功能，完善婴幼儿照护等基本公共服务设施，实施公办托育服务能力建设项目，突出对幼有所育的基本民生保障，强化基本公共服务。

意见指出要发展公办托育机构，带动社会力量投资，支持用人单位举办，建设社区服务网点，探索家庭托育模式，有条件的幼儿园招收两到三岁幼儿，有效扩大普惠性服务供给。

意见包括拓宽托育建设项目申报范围，中央预算内投资给予建设补贴，通过中央投资的支持和引导，带动地方政府和社会力量加大投资力度。

在规范各类服务收费方面，明确公办托育机构收费标准由地方政府制定，加强对普惠托育机构收费的监管，合理确定托育服务的价格。

意见还要求，托育机构水电气热按照居民生活类价格执行，各地要建立托育机构关停特殊情况应急处置机制，落实疫情期间纾困政策，减轻机构经营负担。

中国国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门星期二（16日）发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，进一步完善积极生育的支持措施，包括优化生育休假制度、提升托育服务质量等措施。