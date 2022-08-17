分析：中国基建热或难抵消楼市冷 

高频数据显示，中国的基础设施刺激措施正在提振经济活动，但还不足以抵消房地产市场持续低迷给建筑业造成的冲击。

据彭博社报道，高盛集团根据本周发布的官方数据计算得出，过去两个月中国在水、道路、通信和医疗设施等领域的支出较去年同期有两位数百分比的增长，而去年的增长率几乎为零。

Four Squares Technology Ltd对13个省份公路建设项目卫星图像的分析证实了这一扩张局面。他们估计，7月在建道路面积同比增长了6.3%，扭转了今年早些时候的趋势。

然而，这不足以重振中国庞大的建筑行业。围绕北京、上海和广州的三大城市地区7月开工项目的土地面积同比下降了44%。这些城市地区7月新建和在建项目的土地总面积同比下降1%。

中国建筑活动也降温明显，日本小松公司的数据显示，今年7月重型设备的使用少于比去年同期。上个月工业品需求也有所下降，钢铁产量跌至2018年以来最低水平，水泥产量同比下降7%。

鉴于北京尚未宣布缓解房地产业资金压力的全面计划，建筑业总体复苏的希望似乎不大。作为建筑活动风向标的挖掘机销量在7月下降了25%。

中国地方政府已发行规模创纪录的专项债，主要用于投资基础设施，北京方面还调增了政策性银行的信贷额度支持基建。官媒《证券时报》周三发表评论文章称，基建领域的人民币贷款余额占总和的近两成，今年将继续挑起企业部门中长期贷款投放的大梁。

西班牙对外银行首席亚洲经济学家夏乐（音译自Le Xia）认为，基建投资可能会进一步加快，并最终实现今年增长10%至13%。鉴于基础设施投资约占中国国内生产总值(GDP)的15%左右，它对实际GDP增长可能起到1.5至2个百分点的拉动作用。

但是，房地产投资可能出现两位数的降幅，这意味着投资（包括生产设施投资）对GDP的总体贡献率可能低于去年的约1.1%。