装有新型电池的比亚迪汽车被曝上牌仅三天自燃

“比亚迪汉被曝上牌仅3天自燃”的帖子周三（17日）登上微博热搜榜单。四川阆中一车主称自己买了仅7天上牌仅3天的比亚迪“汉·千山翠”型轿车发生了自燃。

据新车场微博报道，这名车主说，车也没有被暴晒过，刚出车库开出来就冒烟了。对此，阆中消防的工作人员称具体原因还在调查中。比亚迪客服称暂未接到相关情况反馈，后续会有工作人员跟进了解具体原因，检测后才能判断导致自燃的原因。

对此，有网友质疑，“比亚迪所谓的刀片电池，只是在实验室安全而已”。

刀片电池实质上是磷酸铁锂电池，只是它的结构和普通的磷酸铁锂电池不同，去掉了电池模组，采用了全新封装技术，比传统的磷酸铁锂电池能量密度更高，接近于三元锂电池的能量密度，所以电池的续航能力也有所提高。

今年4月份，比亚迪在重庆举行了“纯电全系佩刀安天下”的发布会，宣布旗下的全部纯电车型全面换装刀片电池，并且搭载刀片电池的车型同步上市。

不过，刀片电池的安全性因多次事故被质疑。比亚迪今年以来已经至少四次发生自燃事故：2月13日，广东中山一辆比亚迪秦PLUS ，在道路上起火燃烧。3月25日，上海一辆车主刚买的比亚迪唐发生自燃，整车烧完，残留一地零件。4月2日，广东韶关一家比亚迪4S店内，发生汽车自燃事件。6月6日，一辆比亚迪唐的新能源汽车在路中间起火自燃，底盘处火光冲天。