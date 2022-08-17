国民党指贫富差距加大是台湾人受骗结构性原因

台湾国民党指民进党上任后台湾贫富差距加大，使台湾诈骗案是台湾人成为柬埔寨诈骗集团受害者的结构性原因。

据联合新闻网报道，国民党星期三（8月17日）举行“贫富差距创新高，台人受困柬埔寨”记者会指出，民进党上任后贫富差距更恶化，成为台湾人被柬埔寨集团诈骗的结构性原因。

国民党文传会副主委暨张善政竞办新媒体部总监练鸿庆说，2011年民进党主席蔡英文拍摄广告批时任马英九政府“二十等分位贫富差距达75倍”，而同样的数字到了2020年升高到149倍，贫富差距恶化。

练鸿庆指出，劳工找不到工作，是被诈骗的原因。他称民进党执政的桃园市成为重灾区，2021年桃园25岁至29岁失业率上升0.8%，上升幅度是六都最高，中高龄失业率也有逐年增加的趋势。

练鸿庆批评，桃园市市长郑文灿和要参选市长的立委郑运鹏等没有在改善贫富差距和解决失业率问题上，为桃园市民做出贡献。

他说，郑文灿往往以“统筹分配款对桃园最不公平”来辩解，虽然统筹分配款的公式是马英九政府时代订定，但民进党完全执政后大可修正，而以郑运鹏为首的桃园在地立委却容忍了这一不公平制度，是对桃园市民的欺骗。

新北市议员参选人戴湘仪分享自己的经验，称每天都会收到三到六条的诈骗短信，还有股市投资群组、车子贷款、诈骗电话等，层出不穷。

戴湘仪说，连诈骗集团都知道台湾人的生活已经变得艰难，已经走投无路，才会这样乱枪打鸟，骗到赚到。

台湾文传会副主委暨新竹市议员参选人何志勇则以新竹为例，指出收入的平均值是被少数大户拉高。他说，新竹市的消费支出金额排台湾第二，表现物价压力沉重；吃住硬支出的比例新竹也排第二，更体现生活的不易。

近期台湾民众被诱骗至柬埔寨等国工作事件频传，台湾官方星期二（16日）证实，目前有120名在柬埔寨的台湾人失联，并说警方将就这些案件展开追查。