中国市监总局：集中整治商品过度包装和天价月饼等

中国市场监督管理总局将开展针对商品过度包装及“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的集中整治。

中国市场监管总局官网星期三（8月17日）发布关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知，将在全国范围内开展为期两个月的集中整治。

通知要求加大标准宣贯力度，督促指导生产企业依法公开其执行的限制商品过度包装有关标准；对月饼生产等重点企业组织开展行政指导，督促企业合规经营，尽早贯标、用标和达标。

通知还称，应组织召开生产食品、化妆品的直销企业吹风会，引导直销企业积极承诺、严格遵守限制过度包装的法律义务；加强限制商品过度包装强制性国家标准的培训，强化基层执法人员对标准的理解和运用，提升执法能力。

通知强调，要强化专项监管执，加强过度包装抽查检验，重点对月饼生产销售企业执行标准情况、在售月饼食品安全情况进行抽查；确保举报渠道畅通，充分挖掘线上线下各类线索，特别关注高价月饼以及酒楼、饭店定制或以文创等名义开发的高端礼品，从严查处过度包装违法行为。

通知还要求加强重点监管，坚持线上线下一体化，从食品安全、价格、包装、广告宣传等方面规范市场主体经营行为；组织开展专项网络交易监测，实施过度包装商品网络禁限售目录，督促电商平台压实主体责任；同时持续曝光典型案件，将过度包装行为的行政处罚文书录入企业信用公示系统，依法依规在行政处罚文书网上公开。

通知还指出，要全面倡导绿色消费，组织开展消费者评议，发动消费者监督，推动企业开发简约适度、绿色低碳的包装设计，积极实施快递包装绿色产品认证；同时积极开展文化引导，宣传绿色低碳包装、简约适度消费理念和快递包装绿色产品认证制度，宣传过度包装对环境和经济发展的危害，引导节日商品、节日消费回归传统文化本源。