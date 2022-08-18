香港入境处公布，今年1月至今已接到17名港人的家属求助，指17人疑似在泰国、缅甸、柬埔寨、老挝失联，其中12人已离开当地，正跟进其余五人的个案。

据香港《明报》星期四（8月18日）报道，入境处说，会继续与其余五人的家属、警务处、外交部驻港特派员公署、中国驻当地大使馆或总领事馆保持密切联系，并跟进个案。

其中一名受害者的父亲告诉《明报》，儿子透过网上平台招聘广告，在上月初赴泰国工作，抵埗后遭禁锢，辗转被带往缅甸后，电话遭没收，并被要求做诈骗工作。儿子曾尝试逃走不果而遭毒打，现在只能每隔数天与父亲以电话联系。父亲上月已报警，警方也跟进，儿子仍未获救。

中国外交部驻港公署就港人在有关国家失联一事做出回应时说，公署高度重视涉港领事保护工作，全力维护海外香港人的安全与合法权益，与入境处协助在外港人小组、外交部领保中心、驻有关国家使馆等保持密切沟通，推动有关使馆做当地政府工作，积极查找失联人员下落。下步将继续会同入境处和前方使领馆，跟进案件进展。

公署发言人也说，当前的缅甸安全形势复杂，外交部今年2月已专门发布安全提示，提醒中国公民谨慎前往缅甸北部和妙瓦底、大其力地区，并建议香港人提高警惕，避免前往上述地区，远离网络诈骗、赌博等非法活动，确保人身安全。

香港警方也公布，1月至今接到12起求助案件，指受害者因误堕求职或网上情缘等骗局，在外地被禁锢，并说警方会与境外执法机关保持密切联系，透过国际刑警平台联络海外执法机构交流情报及助查。

另一方面，香港01在星期三报道，他们联系上或得知受困在缅甸的三名港人的更多情况，有受害者被多次“转卖”，包括到臭名昭著的“KK园区”。“KK园区”的主脑为被中国和国际刑警通缉的佘智江，他已经在泰国被捕。也有受害者声称，目睹到逃跑者中枪，满地鲜血。

中国驻缅甸大使馆告诉香港01，已透过缅甸外交部联络解救，但缅甸未能找到受困人。