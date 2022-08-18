萧美琴：中国大陆激烈反应反增各国访台兴趣

台湾驻美代表萧美琴接受路透社访问时称，中国大陆在美国众议院议长佩洛西访台后采取的激进军事反应，反而会激起其他国家议会代表访问台湾的兴趣。

中国大陆军方在佩洛西本月初访台后，采取“锁台”军事演习，台海局势急剧升温。上周末，美国参议院外交委员会亚太小组主席马基（Edward Markey）8月14日率领跨党派参众议员访台，再次触及北京红线，大陆军方在该访台团8月15日于台北会见台湾总统蔡英文、走访立法院当天，在台海周边展开实战化演练。

美国白宫说，中国大陆对佩洛西访台“反应过度”，以此行程为借口采取“锁台”军事演习，试图改变台海现状。

萧美琴对路透社说：“中国大陆的举动让其他国家对于访问台湾产生前所未有的兴趣。（自佩洛西访台以来），我们看到其他国家议会都表明有兴趣访台”。她点名加拿大、德国、英国及日本是可能派出议会代表团的国家。

据加拿大广播公司（CBC）报道，加拿大参众议员计划10月率团访台。加拿大国会议员友好协会主席史葛洛（Judy Sgro）星期三（8月17日）说，他们需要保护其他为自由和民主而战的“国家”。

史葛洛也是加拿大众议院国际贸易委员会主席和自由党议员。她说，委员会中有八名议员是加台友好协会成员，他们将赴台看看两地可如何进一步深化贸易关系。尽管此行将引发北京的不满，但访台是“必要的”行程。

谈到中国大陆的军事行动，萧美琴说：“被霸凌的受害者需要朋友，中国大陆的行为引起世界的高度关注，并同情台湾的处境。”

美国期中选举将至，当被问及若共和党在期中选举后占众议院多数，台湾会否欢迎共和党议长访台？萧美琴说：“几十年来，我们一直对国会代表团访台保持开放态度，这适用于任何政党成员。”

对于美国对台军售是否受冠病疫情造成的供应链瓶颈影响，萧美琴说，台湾正与美国密切协调有关国防优先事项和交付时间表，且美方正积极解决其国防工业供应链问题。

对于被中国大陆列入“台独顽固分子”清单，以“战猫”自许的萧美琴星期二（8月16日）在推特贴出爱猫“阿花”低吼照，并发文称，“若中共以为制裁我们，就可以限制台湾的国际空间和禁止台湾人民发声，他们就错了。哪里有压迫，哪里就有反抗。”