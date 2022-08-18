韩正要求做好能源电力保供 防止拉闸限电

中国多地限电限产之际，中国国务院副总理韩正强调，要保证能源电力安全保供，坚决防止拉闸限电。

据新华社报道，中共政治局常委、国务院副总理韩正星期三（８月17日）到中国国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，研究进一步做好能源电力供应保障工作。

韩正说，能源电力安全保供是经济社会稳定运行的基础保障。今年以来，各地区能源电力保供工作取得明显成效，各类电力装机应发尽发，电煤供给和库存充足，能源电力安全保供稳价形势总体平稳。

他要求保证能源电力安全保供不出任何闪失，为巩固经济回升向好态势、稳物价保民生提供坚实支撑。

韩正强调，要加强全国统筹协调、全网统一调度，完善分级用电负荷管理，强化重点地区保障，坚决防止拉闸限电。

他也提到，要发挥市场机制作用，完善和加强政府调控，确保一次能源价格稳定；加快推进重点工程建设，推进煤电联营和煤电与可再生能源联营；加强政策支持，多措并举帮助煤电企业缓解实际困难。

今年7月以来，因高温干旱天气，用电量大增，四川省、重庆市、江苏省、浙江省、安徽省、广东省等地都发布限电措施，一些地方的工业企业缩短开工时间甚至短暂停产。

彭博社此前报道称，四川省因供电形势严峻，多家厂商因限电停工，其中包括日本汽车大厂丰田和世界顶级电池制造商宁德时代。四川达州市星期三也对住宅区、办公室和商场轮流实施停电，每次持续三个小时。