福建厦门渔获也要做核酸检测

中国冠病疫情持续升温，多地核酸检测已成常态，而福建厦门海域开渔后，渔获也要进行核酸检测。

据台海网星期三（8月17日）报道，福建省厦门海域星期二（16日）正式开渔后，首批渔获上岸时也要进行核酸检测。

报道称，厦门市集美区渔民作业期间，每天要开展一次核酸检测，并实行“‘人+物’同检”，渔民和渔获都得接受核酸检测。

报道称，渔民们上岸接受核酸采集完，需立即返回船上，抓来几尾鲜活的鱼，掰开鱼嘴，让核酸采集人员抽检。除了从鱼嘴提取采集物，核酸采集人员还细致地用棉签从渔获身上提取样本。

该报道引发网民关注，相关检测视频也被转载至多个平台。不过截至发稿时，台海网的原始报道已不可见。

据新黄河客户端星期三下午报道，厦门市海洋发展局工作人员回应说，“目前厦门市全员都要核酸，渔获也要进行核酸。”

新浪微博相关话题下，大多数网民对鱼也要做核酸表示不解，有评论称“鱼是用鳃呼吸，凭自己的努力很难感染肺炎”、“有点小题大做，这么做是在浪费公共卫生资源”，还有网民调侃“不做核酸的鱼要赋红码吗”。

不过也有网民评论说，沿海城市疫情确实有很多是经由渔获传播的，此番检测应该是作为环境样品采集的，“这都是为了老百姓的安全，不要过度解读。”

厦门集美区官方微信公号“平安集美”7月22日发布《致集美区涉海村（社区）居民及出海作业人员的一封信》中明确，“渔民作业期间，每天开展1次核酸检测；渔民和渔货上岸时，实行“‘人+物’同检”。”

信中还称，自6月份以来，福建省漳州、霞浦、平潭等地先后发生渔船民在海上与境外船舶非法交易、违规接触而导致冠病疫情海上输入，造成极大的社会危害。

据厦门市疾病预防控制中心星期三通报，厦门市星期二12时至星期三12时共新增8例冠病确诊病例。同时，厦门从星期三起在全市开展全员核酸检测，连续三天、每天一轮。