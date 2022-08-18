美称准备好与台合作应对台海风险升高的长期挑战

针对中国驻美大使秦刚8月16日称美国众议院议长佩洛西访台和美国军舰穿越台海均是挑衅行为，要求美国不得升高局势紧张，否则中国必将采取相应反制措施，美国国务院发言人普莱斯回应说，是中华人民共和国针对一个再平和不过的议长访问，采取军事挑衅等危险行动。美国已做好准备与台湾合作应对这项长期挑战。

据美国国务院官网消息，普莱斯（Ned Price）星期三（8月17日）在例行记者会上重申，是中华人民共和国针对一个再平和不过的议长访问采取军事挑衅等危险行动。

普莱斯说，国会议员经常组团访问台湾，过去也曾有过美国众议院议长访台行程。这类访问完全符合美国的“一个中国”政策，与美国过去40多年来试图捍卫和维护的现状是一致的。

他说，如今，是北京在多方面加大对台湾的压力。北京试图在国际社会孤立台湾、试图以军事压力和战术恫吓台湾，还试图干涉台湾民主程序，这些行动除了增加额外风险，也已经破坏现状，进而破坏台湾海峡和平稳定的基础。

普莱斯指出，目前看到的一切是行动升级的初始阶段，北京军事恫吓和经济胁迫的力量都在加大，预计这些行动会持续数日、数周。尽管中国大陆说军演已结束，但仍在台海周边保持高度的海空域行动，并表明将持续这么做。

至于美国立场，普莱斯说，美国将持续采取坚定冷静的行动，面对北京持续破坏现状的作为，同时维持和平稳定。他重申美国基于《台湾关系法》、“六项保证”和美中三联合公报的“一个中国”政策，依据此长期政策支持台湾。

普莱斯说，因应台海现状改变这项长期挑战，美国将在未来数周乃至数月在各领域采取相应措施，“我们准备好与台湾合作，准备好与盟友伙伴合作，美国对台湾的支持一如既往地与其面临的威胁相称。”