碧桂园上半年股东净利润不及去年同期一成

中国最大地产开发商碧桂园今年上半年股东应占净利润预计约2亿元（人民币，下同，约4000万新元）至10亿元，相比去年同期跌幅超90%。

据财经网引述碧桂园星期四（8月18日）发布的盈利警告，集团预计2022年上半年股东应占净利润约2亿元至10亿元，去年同期则为约150亿元，按年减少93.3%至98.7%；上半年核心净利润预计约45亿元至50亿元，对比去年同期152亿元，下跌67.1%至70%。

碧桂园称，预期盈利下降主要是由于受房地产行业经营环境严峻及新冠疫情持续影响，市场下行叠加工程进度减缓，已出售物业结转确认的收入减少；此外，还受本期部分低毛利项目结转，导致房地产业务结转毛利率下降、出于谨慎性原则对物业项目计提的减值增加，及外汇波动造成预期净汇兑损失等影响。

碧桂园董事会称，上述盈利的影响因素多为非现金性质，集团的经营状况良好，具备充足的可动用现金，现金流依旧稳健。

盈利警告还显示，今年上半年，碧桂园实现权益销售额1851亿元，同比下降38.9%；权益销售面积2349万平方米，同比下降31.93%。

在中国房地产行业销售连续下滑，多家房地产公司陷入债务危机之际，碧桂园还在星期二（16日）失去了它的最后一个投资级评级，被惠誉评为“垃圾级”，

据彭博社报道，惠誉下调评级至BB+时说，碧桂园的“流动性缓冲空间虽充足，但面临压力”，压力来源包括销售下滑、运营资本承诺和进入资本市场的能力变差。