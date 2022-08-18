美台正式启动21世纪贸易倡议谈判

美国贸易代表办公室（USTR）星期三（8月17日）宣布，正式启动美台21世纪经贸倡议谈判程序，首轮谈判预计今年初秋举行。

据美国贸易代表办公室官网消息，该办公室17日发布新闻稿作出上述宣布。新闻稿说，美国在台协会（AIT）及驻美国台北经济文化代表处17日就美台今年6月1日宣布启动的21世纪贸易倡议谈判任务达成共识，美台双方为即将举行的21世纪经贸倡议谈判拟定磋商目标。

美国副贸易代表比安奇（Sarah Bianchi）在新闻稿中说，美国在台协会（AIT）及驻美国台北经济文化代表处17日启动谈判，这将深化美台贸易投资关系、推进双方基于共享价值的共同贸易优先事项，并为劳工企业促进创新、具包容性的经济成长。

比安奇指出，美国打算为11项贸易谈判领域，寻求能达成高标准承诺及有意义成果的志向远大计划。这些领域将有助打造一个更公平、繁荣及具韧性的21世纪经济。

根据USTR提供的资料，谈判任务共包括贸易便捷化、良好法规实务、反贪腐、中小企业、农业、标准、数位贸易、劳工、环境、国营企业以及非市场政策与实务等11个领域。

USTR指出，未来谈判期间，美国行政部门将持续与国会以及劳工、企业、环保团体等主要伙伴协商。

据彭博社17日分析指出，美台正式启动21世纪贸易谈判之举，可能进一步激怒北京。

美国《纽约时报》稍早的分析指出，美台为加强贸易与科技连结，将依台美21世纪贸易倡议启动谈判。此举意在挑战中国大陆贸易作为、对抗中国大陆在亚太地区的影响力，可能引发北京不满。

另据台湾《自由时报》报道，台美双方于今年6月1日启动台美21世纪贸易倡议后，经由严谨准备过程及协商，台湾行政院星期四（8月18日）上午宣布，双方同意正式启动台美贸易协商谈判。

行政院经贸谈判办公室说，在准备过程中，双方均展现高度企图心，期盼尽速获致具体成果，签署贸易协定。

在未来的谈判中，台美双方将就贸易便捷化、良好法规实务、反贪腐、中小企业、农业、标准、数位贸易、劳工、环境、国营企业、非市场政策与作法等11项议题为范围进行谈判，在公平、对等的基础上协商。

行政院经贸谈判办公室说，这项谈判虽然不涉及关税，但所涵盖项目具有四个重要目标 :

一、强化“国家”整体经济实力，包括促进台美农产品贸易，协助中小企业拓展美国市场、强化台湾数位经济能量，有利台湾重视环境保护、劳工权益在国际间之形象。

二、强化台美双方投资及贸易，增加国际投资台湾的信心，让台湾有更多机会吸引美国甚至全球的资金和技术。

三、强化台湾与各国制度化连结，台美贸易协定的签署，不仅有助于台湾推动加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），扩展国际空间，也可让台湾有更多机会与各国加深制度化连结。

四、强化市场经济体制，双方可共同合作，增强台湾面对非市场政策及作为的能力。

台美双方在这项协定中同意经由合作，对于妇女、弱势及中小企业等族群提供协助，符合台湾多元化（diversity）、机会平等（equality）及扩大包容（inclusiveness）等核心价值，彰显目前国际间企业治理趋势，例如环境保护（environment）、社会责任（social）及公司治理（governance）。

行政院经贸办说，台湾政府各相关单位在过去两个月来，已经进行过多次沙盘演练，依据国际趋势，备妥各项方案面对这项谈判。相信未来协定的签署，将有助台湾强化及深化与美国的经贸关系。