广州寿司郎称未禁止员工以粤语与客人沟通

针对网传指寿司郎广州一家门店禁止员工在上班期间讲粤语，违反者会被严格处理。广州寿司郎回应称，公司并未禁止员工以粤语与客人沟通，但建议在内部交流中使用普通话。

据AI财经社报道，针对“禁止员工上班讲粤语”一事，广州寿司郎餐饮有限公司（下称“广州寿司郎”）发声明称，已对相关人员进行了严肃教育，对因内部信息传递表述不当引发的争议和不适，向大家报以诚挚的歉意。

寿司郎说，公司从未禁止员工以粤语与客人沟通，鼓励员工基于自身条件，根据客人语言习惯，进行自由舒适的沟通。但在内部交流中，由于公司员工来自不同的地区，为了工作沟通更顺畅，建议员工之间以普通话作为首要语言。

据悉，一张广州寿司郎内部员工群聊天截图近日在网络上流出，引发网民的关注和讨论。该截图显示，一个微信名带有广州寿司郎吴姓人士艾特了群里所有人，并称“发现上班再讲粤语的，举报到我这里，将严格处理”。

据悉，上述涉事门店为广州寿司郎富力海珠城店，发表言论的是该门店店长，该店长说，“我们没有说禁止说广东话，只是我们五湖四海的员工他们听不懂广东话，用广东话交流他们也会困惑，想构建大家能听懂的环境，所以才让他们说普通话”。该店长已在群里道歉，后续还会对员工逐一道歉。

不过，广州寿司郎富力海珠城店似乎并非唯一存在上述问题的门店。《财经天下》周刊查询发现，还有网传截图显示，广州寿司郎悦汇城4号店长曾说，“对于再（在）店铺，一在（再）强调如果还有人继续在店铺说粤语会严肃处理”，寿司郎3号店培训课有人发表言论称，“今天开始教育员（工）特别是讲粤语的几个人，工作中不要再讲粤语……下次再有发生累次（类似）情况，你们直接辞职回家吧”。