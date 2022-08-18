中国官媒：农民进城买房要留足后路

中国房地产市场低迷之际，多地出台政策鼓励农民到县城买房、落户，中国农业农村部官媒《农民日报》星期四（8月18日）则发文提醒农民进城需格外谨慎，强调城市“以房留人”必须充分保障农民的权益，给农民留足后路。

文章称，在县域房地产市场库存压力较大的背景下，鼓励农民进城买房，显然是将楼市“去库存”的希望寄托在农民群体身上，但农民要不要进城买房这个问题不能一概而论。

文章说，对于那些积累了一定经济实力、确实有需求离乡进城的农民来说，此时恰逢政策“东风”，降低了购房成本，增加了“进城买房”的含金量，未尝不是一次不错的机会。不过，对于那些虽有进城愿望，但暂时没有足够的能力购房，也没有稳定的收入覆盖进城后生活成本的农民来说，举债进城，就要慎之又慎，特别是将“自愿退出宅基地进城购房落户”作为农民获得进城购房补贴的条件的，更要特别审慎。

文章强调，农民在乡村享有“农村土地承包权”、“宅基地使用权”和“集体收益分配权”三重保障，这些权益是农民的“命根子”，不能因为在城市买了房就放弃了；“有老房子可住，有地可种，有粮可收，这是农民的后路，也是社会的后路，一定要留好了。”

文章指出，农民的承包权和宅基地一定要尊重农民的意愿，依法、自愿、有偿地来换，并质问“像‘自愿退出宅基地可获5万元购房补贴’的政策，5万元（人民币，下同，约一万新元）够农民在城里买房吗？能够保障农民的城市生活吗？这么点补贴和农村的权益对等吗？”

文章还强调，地方政府吸引农民进城要拿出“实实在在的诚意”，关注农民进城后的发展前景，保障就业机会和失业辅助，并出台相应的社保、养老保险预案，让农民能在城里留得住、过得好。

文章说，经济新的下行压力加大，县市希望吸引农民进城活跃经济，扩大需求，这样的初衷可以理解，但想要“以房引人”“以房留人”，就必须充分保障农民的权益，给农民留足后路。

文章最后警告，切断农民可进可退的后路是不可取的，这样换来的短期收益和发展也是难以持续的。县城制定政策要有城乡一体化的通盘考虑，切不可“城市生病、农村吃药”；要摆脱对“土地财政”的严重依赖，完善产业配套和营商环境，优化经济结构，发展出支柱产业，才是化解县域经济难题的根本之道。

中国安徽潜山、江苏扬州、贵州遵义等地方先后发文鼓励农村居民到县城居住，并出台了相应的资助补助政策，其中安徽省潜山市还对自愿退出宅基地进城购房落户的农民，经认定后，给予一次性五万元购房奖励。