上海将首次发放10亿元人民币电子消费券

上海政府将首次发放总规模达到10亿元（人民币，下同，约2亿新元）的电子消费券，促进上海民众在餐饮、零售和文旅行业方面消费。

据新华社报道，上海市商务委员会微信平台星期三（8月17日）发布有关“爱购上海”电子消费券信息，推动《上海市加快晋级恢复和重振行动方案》。

电子消费券面向年满18周岁的在沪消费者，即参与活动报名时使用设备的地理位置实时定位在上海市。

据上海商务微信公众号，消费券发放总规模计划为10亿元，三轮分别发放两亿元、五亿元和三亿元。消费券以“在线报名、摇号中签”的方式发放，消费者可以在支付宝、微信、云闪付三个支付平台上报名领券，亦可在线上线下使用。

第一轮消费者报名时间为8月20日到22日，消费券发放时间为8月26日、使用期限为20天。首轮发放的消费券包价值100元，共包含三张消费券，分别为一张“消费满100元以上抵50元券”、两张“消费满50元以上抵25元券”。第二轮、第三轮电子消费券券面额度根据前一轮核销具体情况作出动态调整。

上海市商务委副主任刘敏介绍，符合无失信记录等条件的零售、餐饮和文旅行业企业可报名参加“爱购上海”活动，“大、中、小、微商贸企业及个体工商户具备基本软硬件条件的均可报名”。

上海政府也鼓励参与平台、商户企业投入资金、资源，配套开展打折让利、优惠叠加等活动。

上海有关部门今年4月已推出一系列措施，包括对新能源汽车提供补贴和增加车牌指标，以促进汽车消费。新华社之前的报道称，上海下一步还将出台家电以旧换新等政策促进消费。