港民主初选案获解除交付程序报道限制 戴耀廷和黄之锋等29人认罪

包括戴耀廷、黄之锋和朱凯迪等29名涉及香港民主初选案的被告承认《香港国安法》下的串谋颠覆国家政权罪，共有47名被告涉案，其余18人不认罪。

国安法指定法官罗德泉两天内在西九龙裁判法院裁定，解除两起涉及国安法案件交付程序的报道限制，包括涉及47人的民主初选案。

综合香港独立媒体和《明报》等报道，已解散的香港支联会被指煽动颠覆国家政权案，前副主席邹幸彤申请解除报道限制遭拒，入禀高等法院提司法复核胜诉。高院8月2日颁令推翻国安法指定法官、主任裁判官罗德泉的决定，要求他须在下次提讯按规定解除限制。案件星期三（8月17日）于西九龙裁判法院提堂，罗德泉称根据高院判决，87A限制要解除已成事实，下令解除报道限制，并由今年2月14日首次提讯当天生效。

罗德泉下令初级侦讯以公开形式进行，并强调若出现任何问题，他仍有酌情权作适当限制。初级侦讯将于9月2日至13日进行。

仅一天内，罗德泉在同一裁判法院裁定，解除涉及47人的民主初选案交付程序的报道限制。

47名民主派人士因初选案被控《香港国安法》下的串谋颠覆国家政权罪，所有被告已完成交付至高等法院的程序。其中吴政亨、袁嘉蔚、何桂蓝、刘颖匡提出解除《裁判官条例》第87A报道限制，国安法指定法官、主任裁判官罗德泉早前听取控辩双方陈辞，星期四（8月18日）于西九龙裁判法院裁定解除限制，媒体可以报道首次提讯日后的聆讯内容。散庭时，邹家成高呼“冇陪审团嘅审讯係唔公义嘅！”（没有陪审团的审讯是不公义的）。

控方去年5月申请将案件转介至高等法院审理，同年7月8日为首次提讯日，经历六次提讯日，今年7月完成所有被告的交付程序。但媒体受《裁判官条例》第87A条所限，未能报道所有内容，包括众被告的答辩意向。辩方曾申请解除限制，但被国安法指定法官、主任裁判官罗德泉拒绝。

47名被告同被控于2020年7月1日至2021年1月7日期间，串谋他人旨在颠覆国家政权。有29人认罪，交付高等法院原讼庭判刑，包括戴耀廷、区诺轩、赵家贤、锺锦麟、袁嘉蔚、梁晃维、徐子见、岑子杰、毛孟静、冯达浚、刘泽锋、黄之锋、谭文豪、李嘉达、谭得志、胡志伟、朱凯廸、张可森、黄子悦、尹兆坚、郭家麒、吴敏儿、谭凯邦、刘頴匡、杨岳桥、范国威、吕智恒、岑敖晖和王百羽。

不认罪的18人是郑达鸿、杨雪盈、彭卓棋、何启明、刘伟聪、黄碧云、施德来、何桂蓝、陈志全、邹家成、林卓廷、梁国雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明、吴政亨和伍健伟。

民主初选案的案情长近150页，详细列出各被告公开言行。案情指，认罪的被告案发时分别为大学副教授、时任或前立法会议员、区议员、政治人物、工会领袖或商人。其中戴耀廷于2019年12月联同区诺轩于报章及社交媒体，广发多篇文章游说宣传民主派初选，公民党其后公开响应。戴耀廷于翌年4月设定“真揽炒十步”路线图，促使西方国家对中国大陆及香港实施政治经济制裁，明显意图藉阻碍立法会正常运作来推翻政府，颠覆国家政权。戴耀廷主张达至控制立法会大多数即35席以上，无差别否决财政预算，逼使特首解散立法会再辞职。

案情还指，戴耀廷等数人负责组织，其余人士提供支援及参选，有组织则负责招募义工、众筹资金及物流安排。《香港国安法》生效后，多名被告没有退出，继续组织及参与选举论坛，并于2020年7月举行初选。所有被告于去年1月初被捕。

上述案件将排期于下月分批在高等法院进行案件管理聆讯，各预计需时1小时。