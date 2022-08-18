香港失业率连降三月至4.3%

香港特区政府统计处最新数据显示，香港失业率连续三个月下跌，直至4.3%。学者预料，受香港放宽入境检疫措施等因素影响，年底失业率有望回落至4%以下。

据香港《星岛日报》报道，港府星期三（8月17日）发表的最新劳动人口统计数字显示，香港最新失业率连续第三个月下跌，直至4.3%。港府预料如果冠病疫情受控，未来数月经济活动会进一步恢复，劳工市场也会继续改善。

据报道，随着香港经济活动继续恢复，以及保就业计划的帮助，劳工市场进一步改善。香港5至7月失业率连续三个月下跌，直至4.3%，低于市场预期的4.5%。全港失业人数减少约1万人至16万8000人，期内就业不足率下跌0.8%至2.2%。总就业人数升幅加快，增加2万人至约360万人。

与上期比较，差不多所有主要经济行业的失业率均见下跌，其中楼房装饰、修葺及保养业、零售、住宿及膳食服务业、运输业以及艺术、娱乐及康乐活动业有相对明显的跌幅。就业不足率方面，下跌主要见于楼房装饰、修葺及保养业、零售、住宿及膳食服务业以及艺术、娱乐及康乐活动业。其中，餐饮服务活动业的失业率下跌1.6%至7%，零售业的失业率下跌0.3%至6.3%。

展望未来，劳工及福利局局长孙玉菡说，只要香港疫情维持受控，加上在第二阶段消费券计划的支持下，香港经济活动在未来数月预计会进一步恢复。劳工市场应可因而继续改善，但改善的幅度将取决于经济在金融状况收紧下的恢复速度。社会各界仍须继续与政府齐心合力，令香港疫情维持受控。

香港中文大学全球经济及金融研究所常务所长庄太量说，虽然目前确诊数字算高，但已较高位下跌很多。随着入境政策放宽，中国大陆6、7月出口会带动下半年香港经济和出口增长，所以基本上经济回暖及失业率趋势慢慢向下，失业率有机会在今年底回落至4%以下。