美助卿：中国大陆胁迫台湾或导致误判情况出现

负责东亚和太平洋事务的美国助理国务卿康达认为，中国大陆胁迫和削弱台湾的做法，将可能导致误判情况出现，但大陆很有可能会继续向台湾施压。

据路透社报道，康达（Daniel Kritenbrink）星期三（8月17日）在电话会议上指中国大陆利用美国众议院议长访问台湾，作为改变台海现状的借口，并称大陆此举是危害和平的做法。

康达说：“这些行动是中国大陆加强对台施压的一部分，我们预计在未来几周和几个月将继续展开。加强对台施压的目的很明确，就是恐吓和胁迫台湾，削弱台湾的韧性。”

他也说，美国明确地向中国大陆发出美国对台看法没变的信息，包括美国对一个中国政策的承诺，以及不支持台湾独立，并称出现变化的是中国大陆日趋增大的胁迫力度，指大陆的言行具有严重破坏稳定的能力。“它们有出现误判情况的风险，威胁到台海的和平与稳定。”

康达称，美国每次对华交谈中，都向中国传达美国不寻求也不会挑起危机的信息，并说美国的对华沟通渠道仍然是畅通的，美国也将继续展开例行海军航经台湾海峡任务。

他说：“面对北京不断破坏和平与稳定的做法，我们将继续采取冷静且坚定的步骤，维护和平与稳定，并根据我们的长期政策支持台湾。我们将以负责任、稳健且坚定的方式行事。”

