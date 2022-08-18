腾讯季度营收利润首次同降

中国科技巨头腾讯季度营收和净利润首次同时下滑，主要受投资亏损及游戏和广告两大领域收入低迷影响，公司强调“降本增效”。

澎湃新闻引述腾讯控股星期三（8月17日）发布的2022年度第二季度财报报道，腾讯二季度总营收1340亿元（人民币，下同，约273亿新元），同比下滑3%；净利润186亿元，同比下滑56%，经非国际财务报告准则调整后净利润281亿元，同比下滑17%；这是腾讯连续第四个季度净利润下滑，但较上季度环比收窄。

报道称，“降本增效”是此次腾讯财报的关键词，腾讯称今年二季度主动退出非核心业务，收紧营销开支，削减运营费用，未来将聚焦于提升业务效率并增加新的收入来源。

财报显示，腾讯二季度的营收、利润下滑，主要与核心业务游戏和广告的低迷有关，同时也受到投资大幅亏损的影响。

其中，国际游戏行业受到后疫情时代的影响，二季度收入下降1%至107亿元；本土游戏市场则经历调整期，面临包括大型游戏发布数量下降、用户消费减少以及未成年人保护措施的实施等一系列过渡性的挑战，收入下降1%至318亿元。

中国自4月恢复游戏版号下发至今，已下发四批过审的游戏版号，但腾讯一直缺席，其上一次拿到游戏版号还是2021年5月。不过腾讯高管在财报电话会议中透露，游戏相关的监管和审批呈现出积极迹象。

财报显示，腾讯网络广告二季度录得收入下滑18%至186亿元，反映互联网服务、教育及金融领域需求明显疲软；社交及其他广告收入下降17%至161亿元，是由于广告需求疲软、广告竞投量低迷；媒体广告收入则下降25%至25亿元。

同时，二季度腾讯依旧录得投资大幅亏损，为45亿元，而去年同期则为39亿元；在非国际财务报告准则下，腾讯录得投资亏损10亿元，去年同期则为4亿元，腾讯称，该项变动主要受京东集团不再作为一间联营公司的影响。

针对此前有市场传言称腾讯将出售美团股份，腾讯高管回应称此传闻“不准确”，不过财报显示，腾讯在半年内已对旗下投资产业进行大幅“瘦身”。

财报数据显示，截至6月30日腾讯于上市投资公司的权益公允价值为6019亿元，而去年年底则为9828.35亿元，半年内减少了约3800亿元。

报道称，去年下半年以来，腾讯以分红的方式“清仓式减持”了京东集团14.7%的股份，还陆续减持了海澜之家、冬海集团、步步高、新东方在线、华谊兄弟等公司的股票。

财报还显示，腾讯持续加码科技和研发投入，其中二季度金融科技与企业服务板块收入422.08亿元，占比达到32%；研发投入则同比增长17%达到150.1亿元。

另一方面，腾讯的广受关注的裁员计划也在财报中有所体现。

截至今年6月30日，腾讯有员工11万715名，3月底员工则为11万6213名，员工在三个月间减少5498名；腾讯二季度薪酬为275.5亿元，根据员工数据推算，腾讯二季度员工人均月酬金成本为8.29万元，较一季度下降900元。

不过，去年同期腾讯仅有员工9万4182名，今年上半年员工增长超过17%；同时，腾讯今年中期员工总酬金成本567.79亿元，较去年同期的443.88亿元增幅接近28%。

腾讯高管在财报结束后的电话会议中透露，未来腾讯的成本仍然有进一步下降空间，在之前的措施中，已经对人数和薪酬进行了优化，公司期待今年下半年成本控制效果将进一步体现。

截至发稿，腾讯股价报收312.8港元（约55.1新元），当日涨幅3.17%。不过此前腾讯股价一度重挫，自6月底大股东发布减持公告后，腾讯股价1个多月跌24%，市值蒸发9000亿港元，多次跌破300港元大关。